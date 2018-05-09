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Лукашенко про молочные, мясные, сахарные войны: Это просто стыдобища

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  • 9.05.2018, 17:51
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Карикатура: Сергей Елкин

Диктатор анонсировал встречу с Путиным в ближайшие дни.

Сегодня после церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Они касались не только непосредственно праздника, но и адекватности белорусского бюджета на военную сферу, а также политики взаимоотношений с Россией, передает БелТА.

— По крайней мере, наша политика в отношении России не изменится. Вы знаете ее, принципы этой политики, идейные, моральные, духовные: это наши родные братья, и мы не собираемся ссориться с ними, — подчеркнул Лукашенко. — Если Россия решит пойти дальше, мы готовы углублять наше сотрудничество. Мы за кооперацию в экономике, единый рынок, за то, чтобы у нас не было этих глупых разногласий — молочных, мясных, сахарных войн и прочего. Это просто стыдобища.

В ближайшую неделю у Лукашенко запланирована встреча с Владимиром Путиным.

— Встреча состоится в районе 14 мая, буквально на днях. Мы уже об этом договорились.


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