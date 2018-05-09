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США сообщили о введении санкций против военных структур РФ

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  • 9.05.2018, 17:57
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В список ограничительных мер попадают 28 структур.

Власти США решили ввести санкции в отношении ряда российских военных структур. Документ внесен на сайт Федерального регистра США, но официально будет опубликован 10 мая. Об этом сообщает «Новая газета».

В список ограничительных мер попадают 28 структур. Это учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «БАРЛ», а также Главное управление Генштаба России.

США обвиняют эти структуры в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения.

В документе также указывается, что ни одно правительственное учреждение в США не имеет право контактировать с перечисленными в списке организациями.

Кроме того, санкции вводятся в отношении ряда иранских, северокорейских, иранских, китайских структур, а также организаций из Турции и Саудовской Аравии.


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