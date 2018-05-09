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Активистка «Матерей 328»: Двум женщинам из Пуховичей стало плохо, они госпитализированы

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  • 9.05.2018, 18:05
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В «парламенте» проекта о смягчении ст. 328 еще нет.

Во вторник, 8 мая, Александр Лукашенко принял председателя Верховного суда. После встречи Валентин Сукало высказался о матерях осужденных по статье 328 УК РБ, которые объявили голодовку: «Это является недопустимым, это давление и вмешательство в правосудие. И это не тот способ, который должен быть у нас». Как стало известно tut.by, проект изменений по статьям о наркотиках в парламент пока не поступил.

Напомним, 27 апреля в Калинковичах и Пуховичском районе десять родных осужденных по статье 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) объявили голодовку. Основных требований у них было три — встретиться с правителем, создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел по статье 328, смягчить статью 328 УК. Вечером того же дня женщин, которые находились в Калинковичах, навестили представители местной власти и пригласили 2 мая в администрацию Лукашенко.

После встречи с главой администрации организатор акции Татьяна Каневская рассказала: Наталья Кочанова пообещала сделать все возможное, чтобы законопроект об изменениях статей УК о наркотиках выдвинули на рассмотрение.

— Законопроект в «парламент» пока не поступил, — сообщила Наталья Гуйвик, председатель Постоянной комиссии «палаты представителей» по законодательству.

По словам собеседницы, «депутаты» ждут, что он скоро будет в «парламенте», и готовы с ним работать.

В это время в Калинковичах и Пуховичском районе матери осужденных по статье 328 продолжают голодовку. 12-й день женщины живут только на воде.

— В Калинковичах нас голодает шесть человек, в Пуховичском районе — четыре, — рассказывает Татьяна Каневская. — Двум женщинам из Пуховичей стало плохо, они госпитализированы. У нас же слабость. Мы каждый день меряем давление, все нормально. Поездка в Минск нас вымотала. После возвращения двоим из наших женщин понадобилась медицинская помощь, приезжала скорая. Одной из них укололи глюкозу. От госпитализации они отказались.

Собеседница рассказывает, что с начала голодовки к ним присоединялась одна мама в Витебске, но из-за проблем со здоровьем от еды она смогла отказаться на четыре дня.

Относительно информации о встрече диктатора и председателя Верховного суда Татьяна Каневская говорит:

— Мы требуем снижения сроков и справедливого судейства, чтобы была создана комиссия для пересмотра дел. Мы не против, чтобы сидели наркодилеры, сажайте. Но сажайте того, кого надо, а не так — парень покурил, и его посадили.

Матери до сих пор ждут письма от Натальи Кочановой, которая, как утверждают активистки, обещала письменно ответить, на какой стадии находится законопроект по «наркотическим» статьям.

— Полчаса назад мы были на улице, проходил почтальон, мы с радостью кинулись к нему. Но письма нет, — продолжает Татьяна.


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