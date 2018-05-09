Видеофакт: В Польше перевернулся грузовик с жидким шоколадом 2 9.05.2018, 18:13

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Цистерна везла 12 тонн жидкого шоколада, который вылился на трассу и растекся на 9 километров.

В Польше на трассе между Варшавой и Познанью из-за ДТП перевернулась фура с жидким шоколадом. Содержимое разлилось на дорогу и заблокировало её в обе стороны. Об этом сообщает Radio Poland.

По данным издания, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в ограждение. Фура перевернулась, а мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Цистерна везла 12 тонн жидкого шоколада, который вылился на трассу и растёкся на 9 километров. На месте происшествия работают службы спасения, однако расчистить дорогу от шоколада непросто: он быстро затвердевает и липнет к технике. Поэтому дорогу постоянно поливают тёплой водой.