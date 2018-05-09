Премьер-министр Армении посетил Нагорный Карабах 2 9.05.2018, 18:22

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Никол Пашинян и Бако Саакян в Степанакерте

Фото: RFE/RL

Это произошло на следующий день после избрания Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетил Нагорный Карабах, передает «Радио Свобода».

Армянские лидеры традиционно посещают регион 9 мая. День Победы также совпадает с днем, когда войска, поддерживаемые Арменией, взяли под контроль город Шуша в 1992 году во время войны в Нагорном Карабахе. В столице Нагорного Карабаха Степанакерте Пашинян и фактический лидер Нагорного Карабаха Бако Саакян возложили венок к мемориалу солдатам, погибшим во время нагорно-карабахского конфликта и Второй мировой войны.

Затем Пашинян и Саакян отправились в Шушу. В обращении к нации в День Победы и мира, опубликованном его пресс-службой ранее 9 мая, Пашинян сказал, что «ненасильственная бархатная революция, которая произошла в Армении и консолидация народа, является еще одним неоспоримым доказательством того, что мы имеем четкое представление о что такое свобода, демократия и мир».

Парламент Армении избрал Пашиняна на пост премьер-министра 8 мая, завершив продолжавшиеся несколько недель политические волнения и уличные демонстрации. Пашинян в своем выступлении перед парламентом накануне избрания 8 мая заявил, что его революция приведет к «признанию права Карабаха на самоопределение». Позже он сказал, что готов к переговорам, но только если в них будут участвовать представители Карабаха.

Нагорно-карабахский конфликт унес жизни 30 тысяч человек и остается серьезным фактором напряженности между Арменией и Азербайджаном.