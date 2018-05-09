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Двое белорусов выступят в новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии

  • 9.05.2018, 18:35
Кирилл Релих

В турнире примут участие Иван Баранчик и Кирилл Релих.

Стал известен предварительный состав боксеров первого полусреднего веса (до 63,5 кг), которые выступят в новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии, передает «Трибуна».

В турнире примет участие восемь бойцов: белорусы Иван Баранчик и Кирилл Релих, россиянин Эдуард Трояновский, швед Энтони Йигит, американцы Реджис Прогрейс и Райан Мартин, британец Джош Тейлор, еще один участник будет назван позже.

Всемирная боксерская суперсерия – турнир, который проводится с этого года. Бойцы будут определять победителя по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Победитель суперсерии станет абсолютным чемпионом в весовой категории, объединив все титулы.


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