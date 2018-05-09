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Северная Корея освободила троих заключенных из США

  • 9.05.2018, 18:55

Освобожденные американцы родом из Южной Кореи и Китая, но имеют американское гражданство.

Северная Корея отпустила троих граждан США, которые находились в заключении в КНДР. Об этом сообщил в «Твиттере» американский президент Дональд Трамп.

«Я рад сообщить, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, которых все ждут. Кажется, они в добром здравии», - написал Трамп.

Освобожденные американцы родом из Южной Кореи и Китая, но имеют американское гражданство. Это бизнесмен Ким Дон Чул, который был задержан в октябре 2015 года и приговорен к 10 годам трудового лагеря по обвинению в шпионаже, а также преподаватели университета науки и технологий в Пхеньяне Ким Хак Сон и Ким Сан Дук, которых задержали в апреле-мае 2017 года. Ким Сан Дук был обвинен в попытке госпереворота; в чем обвиняли Ким Хак Сона, неизвестно.

В начале мая южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что правительство Северной Кореи перевело заключенных американцев из трудового лагеря в отель возле Пхеньяна.


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