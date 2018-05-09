Президента Румынии оштрафовали на $510 9.05.2018, 19:23

Клаус Йоханнис

Фото: EPA

Клаусу Йоханнису назначили штраф за употребления термина «преступники».

Президенту Румынии Клаусу Йоханнису назначили штраф в районе $510 (2 тыс. леев) за употребление термина «преступники», нарушающего права на достоинство людей, которым еще не вынесен приговор.

Об этом сообщает издание Mediafax со ссылкой на пресс-службу Национального совета по дискриминации, передает РБК.

В совете считают, что использование этого слова является дискриминацией.

«Президент Румынии считает это решение политическим и планирует оспорить его в суде», — приводит издание слова заявления администрации румынского лидера.

Заявление о необходимости привлечь Йоханниса к ответственности поступило в совет в феврале от организации «Мир юристов». Авторы заявления недовольны тем, что президент на пресс-конференции использовал слова «преступники» и «обвиняемые» в отношении тех, кому еще не вынесли приговор.