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Президента Румынии оштрафовали на $510

  • 9.05.2018, 19:23
Клаус Йоханнис
Фото: EPA

Клаусу Йоханнису назначили штраф за употребления термина «преступники».

Президенту Румынии Клаусу Йоханнису назначили штраф в районе $510 (2 тыс. леев) за употребление термина «преступники», нарушающего права на достоинство людей, которым еще не вынесен приговор.

Об этом сообщает издание Mediafax со ссылкой на пресс-службу Национального совета по дискриминации, передает РБК.

В совете считают, что использование этого слова является дискриминацией.

«Президент Румынии считает это решение политическим и планирует оспорить его в суде», — приводит издание слова заявления администрации румынского лидера.

Заявление о необходимости привлечь Йоханниса к ответственности поступило в совет в феврале от организации «Мир юристов». Авторы заявления недовольны тем, что президент на пресс-конференции использовал слова «преступники» и «обвиняемые» в отношении тех, кому еще не вынесли приговор.


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