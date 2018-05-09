На госпредприятии работали рабы? 5 9.05.2018, 19:44

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Бригада строителей-кровельщиков борется в суде за свою зарплату.

С ноября 2017 года до февраля 2018 года бригада кровельщиков сотрудничала с государственным предприятием «Трест «Белтрансстрой». Они ремонтировали крышу Минского моторного завода. Строителям озвучили размер их зарплат: 1200-1500 рублей в месяц, передает «Белсат».

Однако денег они так и не получили. Представители ОАО «Трест «Белтрансстрой» обещали работникам привезти договоры с соответствующими суммами на подписи, но документы в итоге не были подписаны. Вся бригада обратилась в суд, и там выяснилось, что Моторный завод полностью оплатил услуги строительного треста.

Ответчик – ОАО «Трест «Белтрансстрой» – должен кровельщикам Br 83 тыс., но признал задолженность в размере только 10 тыс. на всю бригаду. Представитель ответчика передал суду договоры подряда, будто бы подписанные работниками. Но те утверждают, что не подписывали никаких документов. При этом судья Московского района Светлана Смолина ходатайство о проведении графологической экспертизы отклонила. Также судья не удовлетворила ходатайство о передаче в суд книги учета производственных работ. В знак протеста бригада кровельщиков покинула судебный зал заседаний.