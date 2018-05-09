ЧМ-2018: Швейцария - Беларусь - 5:2 60 9.05.2018, 19:49

5,342

Белорусские хоккеисты проиграли четвертый матч подряд.

Во вторник сборная Беларуси во главе с новым наставником — Сергеем Пушковым — провела четвертый матч на чемпионате мира-2018. На этот раз белорусские хоккеисты проиграли швейцарцам - 2:5.

Белорусы проиграли четвертый матч подряд на чемпионате мира-2018. До матча со Швейцарией белорусские хоккеисты проиграли шведам (0:5), французам (2:6) и россиянам (0:6).

Швейцария — Беларусь — 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Швейцария: Берра (Джинони); Мюллер — Диас, Мозер — Корви — Нидеррайтер; Кукан — Унтерзандер, Майер — Вермин — Андригетто; Фрик — Фора, Хоффманн — Хаас — Шерви; Риат — Род — Шеппи; Генацци, Балтисбергер.

Беларусь: Карнаухов (Трус); Воробей — Денисов, Платт — Шарангович — Лингле; Коробов — Дюков, Матерухин — Ковыршин — Павлович; Лисовец — Хенкель, Гаврус — Развадовский — Кислый; Левша — Китаров — Дрозд; Фальковский, Демков.

Шайбы: 1:0 — Вермин (Нидеррайтер, Унтерзандер, 1.37). 1:1 — Платт (Лингле, Дюков, 5.54). 1:2 — Павлович (Ковыршин, Матерухин, 10.46). 2:2 — Андригетто (Майер, 18.40). 3:2 — Вермин (Майер, Диас, 39.45). 4:2 — Корви (Диас, 42.29). 5:2 — Майер (Андригетто, Диас, 46.44 — бол.).

Положение в группе «А»: Россия — 9 (3), Швеция — 9 (3), Швейцария — 9 (4), Чехия — 4 (3), Словакия — 4 (3), Франция — 3 (3), Австрия — 1 (3), Беларусь — 0 (4).