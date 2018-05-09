Белорусский хоккеист повторил антирекорд ЧМ, принадлежащий поляку Словакевичу 7 9.05.2018, 19:57

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Сергей Дрозд

Сергей Дрозд не набрал очков в 36 матчах на чемпионатах мира и повторил антирекорд турнира.

В очередном матче чемпионата мира сборная Беларуси уступила Швейцарии (2:5), передает «Трибуна».

Нападающий белорусской команды Сергей Дрозд провел 36-й матч на планетарных форумах без набранных очков и повторил антирекорд турнира, который принадлежал поляку Анджею Словакевичу, завершившему карьеру в 1986 году.

Кроме того, с учетом сегодняшней встречи в 36 матчах на чемпионатах мира показатель полезности Дрозда составляет «-23».