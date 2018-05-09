Associated Press: Российские хакеры угрожали женам американских военных 1 9.05.2018, 20:04

Во время отправки своих угроз хакеры пытались взломать электронные почтовые ящики жен военных США.

В феврале 2015 года российские хакеры угрожали расправой женам американских военных. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные, предоставленные компанией Secureworks, занимающейся кибербезопасностью, передает gordonua.com.

Пять жен военнослужащих армии США получили в соцсетях сообщения, в которых сообщалось, что хакеры группировки CyberCaliphate, якобы имеющие связи с террористической организацией "Исламское государство", знают все об их семьях и могут их уничтожить.

Одна из женщин сообщила СМИ, что получала сообщения с текстом: "Мы знаем все о тебе, твоем муже и твоих детях. Мы намного ближе, чем ты можешь себе представить".

С помощью компании Secureworks агентство выяснило, что на самом деле сообщения рассылали хакеры из группировки Fancy Bear. Во время отправки своих угроз хакеры пытались взломать электронные почтовые ящики жен военных США.

СМИ отмечает, что именно Fancy Bear стояла за вмешательством в американские президентские выборы в 2016 году.

Fancy Bear подозревают в кибератаках на различные учреждения в разных странах и в сотрудничестве с Главным разведывательным управлением России.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили РФ во взломе серверов американских партий.