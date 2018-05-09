10 основных правил летней эксплуатации автомобиля 2 9.05.2018, 20:11

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Эти правила помогут вашему автомобилю дольше исправно служить и выглядеть красиво.

Необходимость в каких-то сезонных особенностях эксплуатации автомобиля и «лайфхаках» острее всего стоит зимой. Не удивительно, что есть категория водителей, которые зимой стараются и вовсе не ездить.

А вот летом ездят все. Казалось бы, что тут выдумывать, но все же некоторые негласные правила лишними не будут. Они помогут вашему автомобилю дольше исправно служить и выглядеть красиво, пишет autonews.ua.

Регулярная мойка

Да-да, мыть машину летом нужно часто! Сейчас нет соли и грязи, как зимой, зато есть птичий помет, мошкара, брызги битума, грязь, пыль, сок от липы. Все эти загрязнения могут повредить лакокрасочное покрытие. Даже если они химически неактивны и не разъедают его, то как минимум краска может выгореть неравномерно и машина покроется пятнами.

Как часто стоит мыть авто? Минимум один-два раза в неделю «сбивать грязь» и раз в месяц полноценная мойка. А лучше чаще.

Избегайте тополей

Тополиный пух, жара, июль… Пух тополя оседая выделяет липкую желтую смолу, которую очень тяжело отмыть. Кроме того, он забивает соты радиатора и ухудшает охлаждение мотора.

Меняйте фильтры

А именно воздушный фильтр двигателя и салонный. Летом очень много пыли и они быстро забиваются. Недостаток воздуха может приводить к некорректной работе мотора, а в салоне будет недостаточно хорошо охлаждать кондиционер.

Прячьтесь от солнца

Если оставить машину на несколько часов под палящим солнцем, то можно вернувшись увидеть пластиковую отделку салона, которая уже изменила форму. А еще от перегрева может забарахлить электроника. Так что старайтесь оставлять авто в тени, а лучше обзаведитесь чехлом — и машина не перегреется и дополнительная защита кузова от тех же помета, пуха и липы.

Охлаждайте в меру

Пользуйтесь кондиционером умеренно. Не стоит делать в салоне Северный полюс, когда на улице Сахара. Это вредно для вашего здоровья. Кроме того, кондей — дополнительная нагрузка для мотора, с ним он быстрее перегреется в пробке, будет хуже тянуть и бензина съест больше. Климатическую систему перед сезоном стоит обслужить и почистить — чтобы не было неприятных запахов и всякой заразы.

Не заливайте полный бак

Некоторые даже советуют заполнять его не более, чем на 50%. Мы считаем, что оптимально где-то 3/4 емкости. Дело в том, что на жаре топливо расширяется, может просочиться и даже воспламениться. Да, такие случаи — исключение, но береженого Бог бережет. И с пустым ездить тоже не стоит — всегда, а не только в какой-то сезон.

Масло

На лето есть смысл использовать масло большей вязкости. На жаре масло с низкой вязкостью становится еще жиже. Мало того, что оно хуже выполняет свои функции, так еще и через прокладки и сальники протечь может.

Аккумулятор

Жара очень негативно сказывается на его ресурсе. Если у вас обслуживаемые аккумулятор — контролируйте уровень электролита в банках и при необходимости подливайте дистиллированную воду.

Шины

Чаще контролируйте давление, изношенные шину могут даже взорваться. Для этого понадобится совокупность высокой температуры, которая приводит к повышению давления и удара, которого на наших дорогах долго искать не приходится.

Тормоза

Актуально особенно если вы передвигаетесь по горным дорогам. Могут перегреться как сами механизмы (диски, колодки), может закипеть «тормозуха». Чтобы избежать этого не выключайте сцепление на спусках (используйте торможение двигателем). А жидкость стоит поменять если ей уже 2 года или больше.