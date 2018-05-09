закрыть
9 мая 2018, среда, 21:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Alekseev прокомментировал свое выступление на «Евровидении»

3
  • 9.05.2018, 20:55
  • 1,309

Украинец, представлявший Беларусь, не прошел в финал конкурса.

Украинский певец Alekseev, который представлял Беларусь с песней Forever на «Евровидении», прокомментировал свое вчерашнее выступление в полуфинале.

«Спасибо всем огромное за поддержку! Я знаю, что очень многие вчера были со мной, и это чувствовалось. Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый», — написал исполнитель в соцсетях.

Продюсер певца Олег Боднарчук был более многословен. Он поблагодарил фанатов «за поддержку в любом виде, котором вы ее проявили по отношению к нашей команде», и отметил, что поучаствовать в «Евровидении» — это как «закончить три института сразу».

— Я очень благодарен судьбе, что этот диплом в кармане у нашей команды. Это сделало нас сильнее и грамотнее и начать «сначала» будет даже интереснее с позиции нового знания и нового подхода. Последние полгода, несмотря ни на какие неурядицы, проходили для нас в большой радости: мы соревновались, побеждали, ездили по разным странам, выступали, проверяли себя на совершенно незнакомой публике, усиленно учили английский и занимались вокалом 24 часа в сутки, много говорили, изучали. Не замечали плохих новостей, каких-то жалоб, неутешительных прогнозов и, заметьте, не ответили ни на одно оскорбление, прозвучавшее в наш адрес (а это для меня лично большое достижение). Все, что мы накопили за этот период, — это наш опыт, наш багаж и наши знания. Мы их ценим, будем использовать в своей работе и будем идти дальше. Спасибо всей команде! Особенное спасибо, Никита Алексеев, за то, что не побоялся, за то, что боролся, за то, что под конец подготовки мы тебя не узнали и увидели перед собой совершенно другого артиста: сильного, смелого, умного и целеустремленного, — написал Олег Боднарчук на своей странице в Facebook.

Он пожелал своему подопечному «правильно воспользоваться» одержанной победой над собой.


популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец