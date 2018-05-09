День скорби и покаяния 3 Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»

9.05.2018, 21:03

ГЕННАДИЙ ГУДКОВ

Каждому нужно обязательно знать историческую правду о том, какой ценой и каким способом достигалась наша Победа.

Именно так. 9 мая — День скорби по почти 42 миллионам наших соотечественников, наших родных и близких родственников, погибших и умерщвленных за время самой страшной бойни в истории человечества.

И покаяния перед народом. За то, что «отцы нации» так бездарно, трусливо и безжалостно отправили на верную смерть столько людей; за то, что они жизнью миллионов солдат и граждан прикрыли свои просчеты и ошибки, тупое упрямство и людоедскую жестокость, а также полную военную и политическую бездарность.

И никаких парадов, никаких «можем повторить», никаких бравурных речей и идиотского разгула. Все это — глупое и подлое кощунство. Горе и скорбь слишком тяжелы, чтобы с трибун и экранов бахвалиться чужой победой. Завоеванной вопреки всему кровью тех, кто не дожил до этого светлого майского дня 1945 года.

А еще каждому нужно обязательно знать историческую правду о том, какой ценой и каким способом достигалась наша Победа. И перестать мыслить и говорить заученными пропагандистскими штампами! Никакой отдельной «Великой Отечественной» не было, а была именно война Мировая, где первые 2 года(!) Сталин вообще был верным СОЮЗНИКОМ ГИТЛЕРА и вместе с фашистами участвовал в военном разделе Европы, уничтожая, например, ту же Польшу (и не только). В эти страшные годы воевало почти 100 стран практически на всех континентах. И закончилась Мировая вовсе не 9 мая: она завершилась капитуляцией Японии 26 сентября 1945, а до этого момента продолжали умирать и получать ранения на поле боя наши солдаты и офицеры. Или теперь кровавые сражения нашей армии против Японии уже не считается войной?

Не только о подвиге нашего народа должны мы говорить в этот день. Не только о завоёванной Победе, но больше — о цене, которую советский народ заплатил ради нынешних парадов и праздничных концертов. В нашей семье с фронта не вернулись трое, жизнь еще одного унесли кровавые репрессии злобного «вождя народов». Поэтому день 9 мая для нас — день скорби и покаяния. День поминовения миллионов погибших.

Поставьте свечи на могилах павших, граждане россияне, и тихо помолчите. Это была страшная, несправедливая война, и не дай Бог никому и никогда вновь одержать такую сокрушительную Победу.

И в заключение — Виктор Астафьев. Писатель, фронтовик и просто честный русский человек (Из писем).

«Не надо лгать себе, Илья Григорьевич! Хотя бы себе! Трудно Вам согласиться со мной, но советская военщина — самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до неё на свете. Это она «победила» 1:10! Это она сбросала наш народ, как солому, в огонь — и России не стало, нет и русского народа. То, что было Россией, именуется ныне Нечерноземьем, и всё это заросло бурьяном, а остатки нашего народа убежали в город и превратились в шпану, из деревни ушедшую и в город не пришедшую.

Сколько потеряли народа в войну-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощение за бездарно «выигранную» войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови. Не случайно ведь в Подольске, в архиве, один из главных пунктов «правил» гласит: «Не выписывать компрометирующих сведений о командирах Совармии».

В самом деле: начни выписывать — и обнаружится, что после разгрома 6-й армии противника (двумя фронтами!) немцы устроили «Харьковский котёл», в котором Ватутин и иже с ним сварили шесть (!!!) армий, и немцы взяли только пленными более миллиона доблестных наших воинов вместе с генералами (а их взяли целый пучок, как редиску красную из гряды вытащили). Может, Вам рассказать, как товарищ Кирпонос, бросив на юге пять армий, стрельнулся, открыв «дыру» на Ростов и далее? Может, Вы не слышали о том, что Манштейн силами одной одиннадцатой армии при поддержке части второй воздушной армии прошёл героический Сиваш и на глазах доблестного Черноморского флота смёл всё, что было у нас в Крыму? И более того, оставив на короткое время осаждённый Севастополь, «сбегал» под Керчь и «танковым кулаком», основу которого составляли два танковых корпуса, показал политруку Мехлису, что издавать газету, пусть и «Правду», где от первой до последней страницы возносил он Великого вождя, — одно дело, а воевать и войсками руководить — дело совсем иное, и дал ему так, что (две) три (!) армии заплавали и перетонули в Керченском проливе.

Ну ладно, Мехлис, подхалим придворный, болтун и лизоблюд, а как мы в 44-м под командованием товарища Жукова уничтожали 1-ю танковую армию противника, и она не дала себя уничтожить двум основным нашим фронтам и, более того, преградила дорогу в Карпаты 4-му Украинскому фронту с доблестной 18-й армией во главе и всему левому флангу 1-го Украинского фронта, после Жукова попавшего под руководство Конева в совершенно расстроенном состоянии.

Если Вы не совсем ослепли, посмотрите карты в хорошо отредактированной «Истории Отечественной войны», обратите внимание, что везде, начиная с карт 1941 года, семь-восемь красных стрел упираются в две, от силы в три синих. Только не говорите мне о моей «безграмотности»: мол, у немцев армии, корпусы, дивизии по составу своему численно крупнее наших. Я не думаю, что 1-я танковая армия, которую всю зиму и весну били двумя фронтами, была численно больше наших двух фронтов, тем более Вы, как военный специалист, знаете, что во время боевых действий это всё весьма и весьма условно. Но если даже не условно, значит, немцы умели сокращать управленческий аппарат и «малым аппаратом», честно и умело работающими специалистами, управляли армиями без бардака, который нас преследовал до конца войны.

Чего только стоит одна наша связь?! Господи! До сих пор она мне снится в кошмарных снах.

Все мы уже стары, седы, больны. Скоро умирать. Хотим мы этого или нет. Пора Богу молиться, Илья Григорьевич! Все наши грехи нам не замолить: слишком их много, и слишком они чудовищны, но Господь милостив и поможет хоть сколько-нибудь очистить и облегчить наши заплёванные, униженные и оскорблённые души. Чего Вам от души и желаю.»

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»