Владимир Денисов: У нас каждый матч крупный счет 1 9.05.2018, 21:15

Владимир Денисов

Фото с сайта rsport.ru

Защитник сборной Беларуси поделился мнением о четвертом поражении команды подряд на чемпионате мира.

«Не знаю, что сказать. Начали уже лучше, забили быстрые голы, но нас подвела потеря концентрации. В третьем периоде было много удалений, не смогли вернуться в игру. Забили две шайбы с пятака. Мы сами с пятачка много пропускаем, тренеры ставят в пример соперников.

Что касается эпизода с Майером, то сначала мне показалось, что удаления не было. Потом с судьями поговорил, они сказали 50 на 50. Возможно, потому что нога высоко пошла — мне должны были дать две минуты. В ином случае получился бы классический хит на бедро. Злого умысла у меня точно не было.

Я лучший игрок матча? И что? Вы счет на табло видели? Разве можно быть довольным своей игрой? Мы не думаем об игре с Австрией как о ключевой игре на чемпионате мира. Следующий матч у нас с чехами. Мы готовимся на каждую игру. Вы видите, как мы играем? У нас каждый матч крупный счет. Нам что, не выходить на игру, чтобы сразу 0:5 засчитали, а мы будем готовиться к Австрии?» — цитирует Денисова championat.com.