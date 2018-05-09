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ЕБРР снизил прогноз по росту ВВП России

  • 9.05.2018, 21:36
Фото: Reuters

На таком уровне рост ВВП РФ будет сохраняться в течение следующих двух лет.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста ВВП России на 0,2%, до 1,5%. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте банка, передает РБК.

На таком уровне рост ВВП РФ будет сохраняться в течение следующих двух лет. «Экономический рост в 2018 и 2019 годах, как ожидается, будет на том же уровне, что и в 2017 году, — 1,5% ежегодно. Рост будет поддерживаться продолжающимся восстановлением потребительской активности и увеличением инвестиций, высокими ценами на нефть и макроэкономической стабилизацией», — говорится в докладе.

Среди главных рисков в ЕБРР назвали цены на нефть, отсутствие реформы условия ведения бизнеса, что поддержало бы инвестиции, геополитическую напряженность и продление санкций. «Без значительных реформ долгосрочный экономический рост может сохраняться на уровне от 1 до 2% каждый год. Главными препятствиями ускорению роста являются низкий уровень инвестиций, устаревшие производственные мощности и неблагоприятные внутренние структурные факторы (слабая демография, устаревшая инфраструктура и сильное влияние государства на экономику)», — подчеркивается в докладе.

Схожие цифры по России приводились и в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном в январе этого года. По данным МВФ, в этом году рост ВВП России составит 1,7% (на 0,1% больше по сравнению с предыдущим прогнозом), а в 2019-м — 1,5% (без изменений).

В целом ЕБРР ожидает улучшения экономической ситуации в 37 странах своего присутствия. В 2018 году в этих регионах средний темп роста экономик ожидается на уровне 3,3%, в 2019-м — на уровне 3,2%.


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