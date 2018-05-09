В Британии могут запретить влажные салфетки 2 9.05.2018, 21:43

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Влажные салфетки могут запретить из-за угрозы окружающей среде.

Из-за угрозы окружающей среде и канализационной системе королевства правительство Великобритании может запретить продажу влажных салфеток. Об этом сообщает ВВС.

Смывая влажные салфетки в унитаз, люди выводят из строя канализационные системы, потому что такие салфетки имеют в своем составе пластик и не разлагаются, как бумага.

Это заставило правительство страны искать пути, чтобы убедить потребителей не выбрасывать их в сточные воды.

Как вариант, перед производителями могут поставить жесткий выбор – либо прекращать выпуск, либо научиться делать салфетки без пластика.

Сами же производители утверждают, что запрещать салфетки невыгодно, так как они экономят воду. В среднем когда человек не моет руки, а вытирает их влажной салфеткой, он экономит литр воды. К тому же, на пачках написана инструкция использования продукта.

Издание отмечает, что премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила o решении сократить вce пластиковые отходы в стране к 2042 году.

Правительство сформировало план по ликвидации пластиковых отходов. Он включает максимальное ограничение продажи различных бытовых приспособлений, в том числе пластиковых соломинок для напитков, ушных палочек и прочего.