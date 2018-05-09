Житель Докшиц наловил рыбы на $5000 5 9.05.2018, 21:48

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Ему грозит до шести лет лишения свободы за незаконную ловлю рыбы.

400 метров сетей принесли 42-летнему браконьеру из Докшиц 81 рыбешку и уголовное дело о незаконной добыче рыбы в особо крупном размере, передает vitebsk.cc.

3 мая мужчина приехал на Бегомльское озеро и установил сети. На следующий день он собрал улов, но в 4:30 был задержан сотрудниками Лепельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Инспекторы вызвали следователей, которые на месте осмотрели и изъяли около 400 метров сетей, лодку и незаконно добытую рыбу: 45 особей плотвы, 1 окуня, 7 золотых карасей, 10 серебряных карасей, 1 линя и 17 лещей.

Незаконно выловив запрещенными орудиями во время нереста 81 особь рыбы житель Докшиц причинил ущерб вред окружающей среде на общую сумму более 10 800 рублей. К нему применили меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Отметим, что 4 частью статьи 281 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.