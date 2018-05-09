закрыть
9 мая 2018, среда, 22:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

99-летнего ветерана не позвали на Площадь Победы, но белорусы бросились поздравлять его по телефону

3
  • 9.05.2018, 22:08
  • 1,018

Досадная, но трогательная история произошла в этом году на День Победы с 99-летним ветераном войны Тихоном Ветровым.

Полковник военной медицины живет в Московском районе Минска. Ранее по обыкновению его всегда приглашали присутствовать на торжествах на Площади Победы в Минске, но в этом году почему-то о Тихоне Ветрове забыли.

Ветеран остался дома, а его правнучка опубликовала в социальных сетях корреспонденцию-призыв поздравить ветерана по мобильному.

«Поздравьте его с Праздником Победы, ему будет приятно», — написала девушка.

NN.by также позвонил ветерану, мы пожелали ему здоровья, чтобы ничего не болело и голова была ясной.

«В таком возрасте уже так не бывает, чтобы ничего не болело, спасибо, спасибо за поздравление, — ответил Тихон Иосифович. — Я у дочери сейчас, здесь и внучка, и правнучка, муж… вся семья, словом, отмечаем».

Мы поинтересовались, много ли людей ему позвонило.

«Да, много, особенно во второй половине дня. Я уже не считал, простите. Поздравляли с Днем Победы, благодарили», — сказал полковник и рассказал немного о себе.

Войну он начал на Калининском фронте, закончил на Втором Белорусском в Восточной Пруссии. Работал ординатором-хирургом в медико-санитарном батальоне. Говорит, что во время активных боев людей к ним привозили машинами — одну за другой, не было времени поспать и поесть. Если не удавалось спасти бойца, то сердце обливалось кровью, а спасенные иногда находили его потом в водовороте войны и слали письменные благодарности.

Войну Тихон Иосифович окончил в звании капитана, с фронта привел жену. Потом преподавал в Минском медицинском университете.

«Я вчера был в медуниверситете, мы там накануне 9 мая собираемся, то только два человека из моей кафедры осталось, но тот, другой, моложе меня. А также я был в ветеранской совете Московского района, то там нас только трое осталось, двое — лежачие», — рассказал полковник.

Ветеран с правнучкой на прошлогоднем праздновании

Так почему его не пригласили на празднование?

«Может, они и звонили, но меня дома не было, не знаю», — предположил ветеран.

Правда, родственники Тихона Иосифовича сказали нам, что тот кривит душой — им вообще сначала говорил, что у него ноги болят, потому, мол, и не идет.

«Мы знаем, что он в любом состоянии пошел бы на Площадь Победы, даже, если бы не вставал — все равно встал бы. И в конце концов проговорился, что не позвали, искал оправдания: «Может, они были заняты другими делами, не было времени? Не хотелось им мешать, неудобно как-то, ведь люди». Но он активист, всегда в школы ходил, так как «ждут, как я могу подвести?». А тут, впервые за 72 года, остался дома… Мы теперь сами ним будем звонить и выяснять, почему его не пригласили», — сказали родственники ветерана.


популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец