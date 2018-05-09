99-летнего ветерана не позвали на Площадь Победы, но белорусы бросились поздравлять его по телефону 3 9.05.2018, 22:08

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Досадная, но трогательная история произошла в этом году на День Победы с 99-летним ветераном войны Тихоном Ветровым.

Полковник военной медицины живет в Московском районе Минска. Ранее по обыкновению его всегда приглашали присутствовать на торжествах на Площади Победы в Минске, но в этом году почему-то о Тихоне Ветрове забыли.

Ветеран остался дома, а его правнучка опубликовала в социальных сетях корреспонденцию-призыв поздравить ветерана по мобильному.

«Поздравьте его с Праздником Победы, ему будет приятно», — написала девушка.

NN.by также позвонил ветерану, мы пожелали ему здоровья, чтобы ничего не болело и голова была ясной.

«В таком возрасте уже так не бывает, чтобы ничего не болело, спасибо, спасибо за поздравление, — ответил Тихон Иосифович. — Я у дочери сейчас, здесь и внучка, и правнучка, муж… вся семья, словом, отмечаем».

Мы поинтересовались, много ли людей ему позвонило.

«Да, много, особенно во второй половине дня. Я уже не считал, простите. Поздравляли с Днем Победы, благодарили», — сказал полковник и рассказал немного о себе.

Войну он начал на Калининском фронте, закончил на Втором Белорусском в Восточной Пруссии. Работал ординатором-хирургом в медико-санитарном батальоне. Говорит, что во время активных боев людей к ним привозили машинами — одну за другой, не было времени поспать и поесть. Если не удавалось спасти бойца, то сердце обливалось кровью, а спасенные иногда находили его потом в водовороте войны и слали письменные благодарности.

Войну Тихон Иосифович окончил в звании капитана, с фронта привел жену. Потом преподавал в Минском медицинском университете.

«Я вчера был в медуниверситете, мы там накануне 9 мая собираемся, то только два человека из моей кафедры осталось, но тот, другой, моложе меня. А также я был в ветеранской совете Московского района, то там нас только трое осталось, двое — лежачие», — рассказал полковник.

Ветеран с правнучкой на прошлогоднем праздновании

Так почему его не пригласили на празднование?

«Может, они и звонили, но меня дома не было, не знаю», — предположил ветеран.

Правда, родственники Тихона Иосифовича сказали нам, что тот кривит душой — им вообще сначала говорил, что у него ноги болят, потому, мол, и не идет.

«Мы знаем, что он в любом состоянии пошел бы на Площадь Победы, даже, если бы не вставал — все равно встал бы. И в конце концов проговорился, что не позвали, искал оправдания: «Может, они были заняты другими делами, не было времени? Не хотелось им мешать, неудобно как-то, ведь люди». Но он активист, всегда в школы ходил, так как «ждут, как я могу подвести?». А тут, впервые за 72 года, остался дома… Мы теперь сами ним будем звонить и выяснять, почему его не пригласили», — сказали родственники ветерана.