Сергей Пушков: Понравилось, что ребята сегодня играли с большим желанием 1 9.05.2018, 22:14

Сергей Пушков

И.о. главного тренера сборной Беларуси прокомментировал поражение от Швейцарии (2:5).

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Сергей Пушков после поражения от швейцарцев (2:5) рассказал, что не получилось в этом матче у его команды, передает «Прессбол».

– Мы проиграли, но команда показала довольно неплохую игру. Те голы, которые мы пропустили, — результат персональных ошибок. Совершенно необязательным был первый гол. Но ребята отыгрались — это очень здорово. Команда не сникла. Обидно, что получили два гола в раздевалку. Несмотря на это, ребята продолжили сражаться и биться. Понравилось, когда уже проигрывали 2:5, на скамейке никто не успокаивался. Хотели забить еще. Но швейцарцы выглядели мощнее. Особенно в тех моментах, когда нам забивали из-под наших ворот. Мы не могли противостоять такому напору и мощи, движению на ворота. Хотели более организованно и дисциплинированно сыграть в обороне, но не получилось.

- Вы повторяете слова Льюиса, что дело не в системе, а в индивидуальных ошибках.

– Индивидуальные ошибки были следующего плана: мы организовывали атаку и не выводили шайбу чуть дальше, чем нужно для создания угрозы у ворот противника. Шайба оставалась не в том месте, и тут же организовывалась контратака. Тут не говорится о каких-то персональных ошибках. Когда идет игра на очень больших скоростях, это сказывается на действиях игроков.

- Две шайбы с «пятака» – это…

– Наши защитники не смогли противопоставить сопернику силовую борьбу, чтобы выиграть наш «пятак». У швейцарцев очень мощные нападающие работают под воротами.

- Изменения психологического плана в команде заметны?

– Нельзя, наверное, так сразу говорить. Мне понравился первый период. То, как мы там сыграли дисциплинированно в бороне. Пропущенные голы получились на контратаках соперника. Мы после игры уже поговорили с ребятами. Я пытался донести до них, за счет чего мы можем выигрывать. За счет дисциплинированной игры в обороне и выполнения того, о чем мы договариваемся перед игрой. Первый период показал, что довольно хорошо сыграли в атаке. Было много бросков, подключали защитников.

- Можно сказать, что команда «переродилась»?

– Сложно говорить об этом спустя сутки после изменений в тренерском штабе. Давайте поговорим об этом, когда закончится турнир.

- Отметьте положительные моменты.

– Очень много таких. Понравилось, что ребята сегодня играли с большим желанием. Скамейка «дышала». Хотели добиться победы в такой великий праздник.

- Почему доверили место в воротах Карнаухову?

– Приняли такое решение тренерским штабом. Думаю, что не на все сто, но он сыграл довольно-таки… Хотя были ошибки. На данный момент у нас нет первого номера, наверное, это самая большая проблема, – сказал Пушков.