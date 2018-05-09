Трамп признался, что не хочет Нобелевскую премию мира 1 9.05.2018, 22:25

Дональд Трамп

Президент США прокомментировал возможность получения Нобелевской премии мира за урегулирование корейского кризиса.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность получения Нобелевской премии мира за урегулирование корейского кризиса, на соискание которой его выдвинули конгрессмены от Республиканской партии.

«Я хочу это закончить, – сказал Дональд Трамп. – Награда, которую я хочу получить, – это победа для всего мира, даже не для нас...Это единственная награда, которую я хочу получить», - цитирует Трампа «Голос Америки».

В связи с возможным выдвижением его на Нобелевскую премию мира за дипломатические усилия по урегулированию кризиса на Корейском полуострове президент сказал: «Все без исключения считают так, но я этого никогда не скажу».