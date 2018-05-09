Как белорусская няня стала праведником народов мира 9.05.2018, 22:25

Антонина Гордей

Антонина Гордей спасла еврейскую девочку из Минска.

Когда началась Вторая мировая, Антонина Гордей являлась няней двух еврейских детей из Минска, говорится на сайте базы данных израильского института «Яд Вашем».

Шестилетний Рафаил и трехлетняя Рая были сыном и дочерью Мордуха Ледвича, гражданского инженера, и его жены Фани, которая работала директором детсада, пишет belmir.by.

В тот самый день, когда разразилась война, Мордуха призвали в Красную Армию, Фане же было поручено эвакуировать детсадовцев на восток, вглубь Советского Союза.

Рафаил и Рая должны были уехать вместе с мамой. Но 26 июня город бомбили, и все планы поменялись. Фане пришлось спешно уехать с подопечными и персоналом детсада.

А двое ее собственных детей, которые не смогли добраться до места сбора вовремя, остались в Минске. Через два дня город был оккупирован.

Антонина не бросила мальчика и девочку на произвол судьбы. Дом, где жила семья Ледвич, оказался разрушен, и она взяла детей с собой в дом своих друзей.

Через несколько дней, не имея средств содержать их, она отвела Рафаила и Раю в приют, где, как полагала, детей хотя бы нормально покормят.

Но скоро их вместе с другими еврейскими детьми перевели в приют в минском гетто. Антонина часто навещала: приносила еду и обещала забрать, как только найдет работу и жилье.

Однажды пару месяцев спустя, когда женщина пришла в гетто, то не смогла найти Рафаила. Как рассказали ей другие ребята, нацисты несколько раз брали у него кровь, что в итоге привело к смерти.

Няня испугалась, что может потерять и Раю, и тайком забрала девочку с собой в тот же день.

Дело было зимой, у Раи не было теплой одежды, и она голодала. Антонина же не работала и не имела дохода, поэтому привела подопечную в дом своей сестры, где девочка оставалась, пока няня не нашла работу и жилье.

Дела пошли несколько лучше, когда Антонина вышла замуж. Она не раскрыла своему мужу тайну Раи, и в итоге само собой получилось, что девочка – якобы ее внебрачная дочь.

Однако, поскольку никаких документов, свидетельства о рождении не было, Антонина всегда прятала Раю, когда рядом оказывались чужие люди, особенно немцы.

В 1943 году у Гордей родился ее собственный сын, но она по-прежнему любила и заботилась о Рае как о своей дочери, защищая девочку от всех опасностей.

А когда война кончилась, Мордух и Фаня вернулись в Минск и узнали, что их дочь жива. Антонина рассказала родителям то немногое, что знала о смерти Рафаила.

После этого она жила с Раей в одном городе долгие годы и поддерживала связь с ней вплоть до самой своей смерти в 1978 году.

В 2007-м институт «Яд Вашем» посмертно назвал Антонину Гордей праведником народов мира за самоотверженную помощь Рае Ледвич – еврейской девочке, чью жизнь она спасла.

Для справки, данное почетное звание присваивают не евреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации, рискуя погибнуть. На 1 января 2017-го праведниками признаны более 26 тысяч человек из разных стран.