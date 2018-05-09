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Uber совместно с NASA планируют создать пилотируемое летающее такси

  • 9.05.2018, 22:48

Пилотируемые летающие такси могут начать продавать в 2023 году.

Компания Uber Technologies Inc. подписала второе соглашение о сотрудничестве с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA) о разработке пилотируемого авиатакси. Об этом стало известно на второй ежегодной конференции Uber в Лос-Анджелесе, сообщает gordonua.com cо ссылкой на Bloomberg.

Uber планирует начать тестирование пилотируемого летающего такси к 2020 году, а на 2023 год намечена коммерческая эксплуатация.

Первое соглашения NASA и Uber подписали в ноябре 2017 года. Тогда они договорились создать беспилотное летающее такси, однако в марте этого года Uber приостановил тестирования беспилотных автомобилей в ряде американских штатов после смертельного ДТП в Аризоне.


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