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Налог на пользование соцсетями введут в Уганде

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  • 1.06.2018, 7:37
Фото с сайта rtr.md

Власти страны приняли соответствующий законопроект.

В Уганде введут налог в размере 200 шиллингов ($0,05) на использование социальных сетей Facebook и Twitter и мессенджеров WhatsApp и Viber, сообщает Reuters

Президент страны Йовери Мусевени заявил, что такие меры помогут снизить распространение слухов в соцсетях.

Сбор денег будут осуществлять операторы связи. Правительство Уганды намерено вкладывать полученные средства в развитие безопасности и электроэнергетики страны, чтобы больше людей могло пользоваться соцсетями.

По данным Комиссии по коммуникациям Уганды, 40% из 40 миллионов населения страны пользуется интернетом. Большой популярностью в Уганде пользуются Facebook и WhatsApp.


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