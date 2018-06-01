Налог на пользование соцсетями введут в Уганде

Налог на пользование соцсетями введут в Уганде7
- 1.06.2018, 7:37
Власти страны приняли соответствующий законопроект.
В Уганде введут налог в размере 200 шиллингов ($0,05) на использование социальных сетей Facebook и Twitter и мессенджеров WhatsApp и Viber, сообщает Reuters.
Президент страны Йовери Мусевени заявил, что такие меры помогут снизить распространение слухов в соцсетях.
Сбор денег будут осуществлять операторы связи. Правительство Уганды намерено вкладывать полученные средства в развитие безопасности и электроэнергетики страны, чтобы больше людей могло пользоваться соцсетями.
По данным Комиссии по коммуникациям Уганды, 40% из 40 миллионов населения страны пользуется интернетом. Большой популярностью в Уганде пользуются Facebook и WhatsApp.