В Грузии второй день идут массовые акции протеста 3 1.06.2018, 7:43

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Тбилиси, 31 мая 2018 года.

Фото: Reuters

На многотысячной акции протеста в Грузии потребовали отставки премьер-министра.

Вечером 31 мая в Тбилиси у здания правительства прошла акция протеста.

Собравшиеся потребовали премьер-министра и правительство уйти в отставку, сообщает «Грузия. Online».

Поводом для акции протеста стал приговор суда 31 мая двум обвиняемым в убийстве двух подростков: один из мужчин был оправдан, другому переквалифицировали обвинение с убийства на попытку убийства.

Как сообщает издание «Новости Грузия», на площади собралось несколько тысяч человек. Собравшиеся сначала потребовали, чтобы к ним вышел премьер-министр Грузии. Однако когда Георгий Квирикашвили появился на митинге и попытался объяснить митингующим дальнейшие действия по расследованию дела, ему не дали этого сделать. Толпа начала скандировать «Уходи», в Квирикашвили полетели бутылки и охрана вывела его с площади перед парламентом.

Затем митингующие потребовали отставки правительства во главе с премьером.

Несколько тысяч человек собрались и у здания главной прокуратуры Грузии. На фоне массового митинга об отставке объявил главный прокурор страны Ираклий Шотадзе.

Причиной протестов стало убийство двух подростков во время драки в декабре 2017 года. Приговор и расследование этого дела протестующие называют необъективным: отец одного из обвиняемых — уже бывший сотрудник прокуратуры.

Организаторы акции пообещали, что она возобновится 1 июня.