Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера «Анжи» 1.06.2018, 7:56

Вадим Скрипченко

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Белорусский специалист завершил работу в качестве главного тренера футболистов махачкалинского «Анжи».

Вадим Скрипченко возглавил команду из столицы Дагестана в августе 2017 года. Под его руководством "Анжи" провел 27 матчей, в которых было одержано 6 побед, столько же раз команда сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

По итогам сезона "Анжи" не смог сохранить место в российской премьер-лиге, уступив по сумме двух стыковых поединков красноярскому "Енисею" - 0:3 (в гостях) и 4:3 (дома), сообщает БелТА.

Контракт белоруса закончился 31 мая, и руководство клуба решило его не продлевать. Недавно тренерские перестановки произошли еще в нескольких клубах элитного дивизиона чемпионата России.

Так, в питерском "Зените" вместо итальянского специалиста Роберто Манчини на пост наставника пришел Сергей Семак, возглавлявший "Уфу". Из белорусских специалистов сейчас только Виктор Гончаренко является главным тренером клубов российской премьер-лиги. Под его руководством московский ЦСКА занял второе место и завоевал право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов. Одним из ассистентов Гончаренко является еще один бывший наставник борисовского БАТЭ Александр Ермакович.