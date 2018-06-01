Аркадий Бабченко ответил на вопросы журналистов

Аркадий Бабченко ответил на вопросы журналистов1
- 1.06.2018, 8:21
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Журналист дал пресс-конференцию вчера вечером в Киеве.
Аркадий Бабченко еще раз рассказал подробности спецоперации по инсценировке его «убийства».
После пресс-конференции Аркадий Бабченко разместил ссылку на видео в Фейсбуке и написал:
«Все ответы на все вопросы. Больше мне нечего добавить».
29 мая 2018 года появилась информация, что в работавшего в Киеве российского журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома. Он якобы умер в машине «скорой». В полиции сообщили, что убийца журналиста – высокопрофессиональный киллер.
В качестве основной версии убийства правоохранители рассматривали профессиональную деятельность Бабченко. По факту преступления полиция Киева открыла уголовное производство.
Вчера стало известно, что убийство было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ).
В СБУ заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $30 тыс.
Бабченко извинился перед друзьями, коллегами и женой.