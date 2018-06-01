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Аркадий Бабченко ответил на вопросы журналистов

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  • 1.06.2018, 8:21
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Аркадий Бабченко

Журналист дал пресс-конференцию вчера вечером в Киеве.

Аркадий Бабченко еще раз рассказал подробности спецоперации по инсценировке его «убийства».

После пресс-конференции Аркадий Бабченко разместил ссылку на видео в Фейсбуке и написал:

«Все ответы на все вопросы. Больше мне нечего добавить».

29 мая 2018 года появилась информация, что в работавшего в Киеве российского журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома. Он якобы умер в машине «скорой». В полиции сообщили, что убийца журналиста – высокопрофессиональный киллер.

В качестве основной версии убийства правоохранители рассматривали профессиональную деятельность Бабченко. По факту преступления полиция Киева открыла уголовное производство.

Вчера стало известно, что убийство было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ).

В СБУ заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $30 тыс.

Бабченко извинился перед друзьями, коллегами и женой.


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