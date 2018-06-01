Трамп допустил возможность нескольких встреч с Ким Чен Ыном 1.06.2018, 8:33

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

фото: KOCISGetty Images

Президент США уверен в окончательном достижении мирного соглашения с КНДР.

Процесс переговоров с Северной Кореей затянется и потребуется не одна встреча с Ким Чен Ыном. Такое предположение высказал президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

При этом Трамп уверен в окончательном достижении мирного соглашения с КНДР.

"Есть очень высокая вероятность, что это не будет достигнуто после одной встречи или двух или трех встреч. Но это произойдет в определенный момент", - отметил президент США.

Трамп подчеркнул, что вопрос может быть решен или "очень красиво и очень разумно", или же другим способом. "Это может стать тяжелым путем", - отметил он.

Трамп выразил уверенность, что Ким Чен Ын также заинтересован в мирном соглашении.

США и Северная Корея проводят подготовительные мероприятия к проведению саммита с участием глав двух держав, который назначен на 12 июня в Сингапуре.