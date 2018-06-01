Скандал в «Маяке Минска»: кто заплатит за энергию? 1.06.2018, 8:40

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Фото: onliner.by

Очередной скандал в строительной сфере – на этот раз в комплексе «Маяк Минска».

Застройщик – «Зомекс Инвестмент» – судится с товариществами собственников трех домов знаменитого комплекса, требуя от них платы за энергию.

Почти 750 тысяч рублей требует застройщик от жителей трех домов знаменитого комплекса «Маяк Минска», это якобы долг за коммунальные услуги, сообщает «Белсат».

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По словам жителей домов на улице Петра Мстиславца 20, 22 и 24, дома должны были быть сданы в конце 2012-го года, однако «Зомекс Инвестмент» передал дома в пользование с практически годовой отсрочкой.

Никакой компенсации за такие неудобства жители не получили.