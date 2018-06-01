Энергосберегающие технологии могут оказаться невостребованными в Беларуси 4 1.06.2018, 8:47

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Тарифная политика государства непродумана.

Белорусские власти уже анонсировали снижение тарифов на электроэнергию после запуска БелАЭС. Точный размер снижения еще не озвучен, но, как заявил вице-премьер Владимир Семашко, тарифы на электроэнергию могут снизиться на 30% от нынешних. Кроме того, в планах правительства перевод на электрическую систему отопления целых городов и поселков, что скорее всего приведет к формированию специального тарифа на отопление электричеством, пишет «Ежедневник».

С одной стороны снижение тарифов на электричество - это положительный момент как для населения, так и экономики страны в целом. Но с другой стороны оно несет в себе определенные весьма серьезные риски.

Сегодня весь мир ориентируется на новые энергосберегающие технологии, что в принципе понятно на фоне роста глобального потребления энергии и связанного с ее производством увеличения выбросов CO2.

С 1973 по 2015 годы потребление энергии в глобальном масштабе возросло более чем вдвое: с 64,4 млрд кВт/ч до 152,9 кВт/ч в год. Аналогичными темпами увеличивался и объем ежегодных выбросов CO2 в атмосферу: с 16 млрд тонн до 34 млрд тонн. При этом до 40% от этого количества образуется за счет производства энергии для отопления зданий и нагрева горячей воды. Именно поэтому все большую актуальность приобретают высокотехнологичные энергоэффективные решения для отопления и нагрева воды. Пока эта тенденция характерна и для белорусского рынка, отметил руководитель подразделения Бош Термотехника ИП «Роберт Бош» ООО Илья Худоерко. Однако с запуском БелАЭС все может измениться.

"Многое будет зависеть от того, какие будут тарифы после запуска БелАЭС", - заявил Илья Худоерко. По его словам, непродуманная тарифная политика может привести к тому, что энергосберегающие технологии станут невостребованными в Беларуси. Если произойдет анонсированное снижение тарифа на электрическую энергию, то внедрение новых технологий просто станет невыгодным. Например, новые технологии Бош Термотехника позволяют экономить от 50% до 70% электроэнергии (по сравнению с традиционными водогрейными и паровыми котлами). Снижение себестоимости выработки тепловой энергии составляет до 25%.

Как пояснил "Ежедневнику" Илья Худоерко, например, тепловой насос, который в Европе заменил уже до 50% традиционных электрических котлов, при нынешних белорусских тарифах окупается в течение 7 лет. С учетом того, что срок службы насоса составляет более 20 лет - это выгодная инвестиция в энергосбережение, хотя тепловой насос в десять раз дороже традиционного котла. Но если тарифы на электричество после запуска БелАЭС будут существенно снижены, то смысла тратить большие деньги на энергосбережение уже не будет.

С дешевой электроэнергией от БелАЭС никаких серьезных проблем для белорусской экономики не последует. Но как долго эта электроэнергия будет дешевой и хватит ли ее на растущие потребности экономики?

Информация по делу

Bosch Термотехника - часть группы компаний Bosch, ведущий мировой производитель отопительной и водонагревательной техники. Сегодня Bosch Термотехника активно продвигает на рынок Беларуси инновационное оборудование, позволяющее значительно снижать потребление энергии и сокращать вредное воздействие на окружаю среду.

Bosch Термотехника объединяет международные и региональные бренды: Bosch, Buderus и Junkers.