Украинский журналист на росТВ напомнил, как врал Путин 6 1.06.2018, 8:49

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Роман Цимбалюк

Президент РФ «путается в показаниях» по поводу Крыма.

Известный журналист Роман Цимбалюк в эфире одной из телепрограмм на пропагандистском канале "Россия 1", напомнил, как президент России Владимир Путин врал об аннексии Крыма.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube, пишет apostrophe.ua.

"Когда начиналась операция по аннексии Крыма, мы все помним слова о том, что это народная самооборона и можно купить в любом военторге. А прошло время, и он сказал, что мы никогда не скрывали (аннексию Крыма Россией, - прим. ред.)", - сказал он.

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