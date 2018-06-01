500 тысяч камер: что решили отслеживать власти Беларуси? 17 1.06.2018, 8:55

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Фото: WDnet / pixabay.com

Глобальную систему всеобщего наблюдения за всем и вся планируют создать в Беларуси.

Наверное, нет в мире человека, который не наблюдал голливудские погони правоохранителей за преступником, скрывающимся в автомобиле на огромной скорости от своих преследователей. А в это время в большом помещении, увешанном мониторами, специалисты внимательно отслеживают его передвижение благодаря всему, что только есть: камерам с улиц, с вертолета, радарам фотовидеофиксации и т.п. После чего становится понятно: Большой Брат следит за каждым из нас, обратного пути нет.

К счастью или нет, но иногда кино становится явью. Глобальную систему всеобщего наблюдения за всем и вся планируют создать и у нас, пишет ABW.BY.

Получится ли? Чем это обернется для простых граждан и всей страны в целом, мы решили порассуждать.

Итак, в конце апреля 2018 года вышло совместное постановление Министерства внутренних дел, КГК, КГБ, ОАЦ, МЧС и иных заинтересованных ведомств (их довольно много) "О порядке выбора на конкурсной основе технического оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности". Постановлению предшествовал соответствующий Указ Лукашенко, организатором выступило МВД РБ. О самой процедуре торгов и порядке подачи конкурсной документации мы, конечно же, говорить не будем, но обо всем остальном, в частности о последствиях введения такой системы для автолюбителей, читайте в этом материале.

Прежде всего власти запланировали сводить всю информацию в один центр. В постановлении предлагается создать программную платформу и аппаратный комплекс РЦОД (Республиканский центр обработки данных), которые смогут объединить в себе все возможные системы видеонаблюдения, обработки информации, проверки по базам данных, анализа и хранения данной информации. Система должна обеспечить подключение не менее 500 тысяч камер видеонаблюдения, детекторов и всего того, что способно "видеть", с возможностью доступа к ней одновременно не менее одного миллиона пользователей.

Особую пикантность этой системе придает тот факт, что она должна будет самостоятельно анализировать информацию и определять так называемые "тревожные события" с привязкой к карте Беларуси и детализацией от размеров страны до размеров определенного здания, включая поэтажную схему самих зданий. В общем, все это в круглосуточном режиме должно видеть, слышать, проверять по учетам и находить там, где, казалось бы, не найти. В настоящий момент даже сложно себе представить, какой массив информации планируется свести воедино для нашей с вами безопасности, как заявлено организатором. Следить будут за всеми: и за людьми, и за транспортом. Начнем с транспорта.

"Иностранцы" под контролем

Система должна будет включать автоматическое распознавание государственных регистрационных знаков транспортных средств, а также более 95% государственных регистрационных знаков транспортных средств иностранных государств, наиболее часто пересекающих белорусскую границу, следующей принадлежности: Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Турция, Молдова, Казахстан, Болгария, Румыния, Германия, Австрия, Словения, Словакия. Но тут предусмотрен вариант "чем больше - тем лучше", то есть чем больше создатель системы сможет добавить стран в данный перечень, тем больше его шансы на победу в конкурсной закупке.

Все распознаваемые номерные знаки должны формироваться в базу данных с информацией о дате, времени, месте обнаружения автомобиля и относительном направлении его движения, а также со ссылками на видеофрагмент. Не забыло МВД и о возможности организации поиска распознанных ранее "номеров" по определенным заданным параметрам, проверку по спискам (базам данных) с уведомлением оператора о "находке" соответствующим сигналом.

Пересек сплошную — отвечай

Умная система также будет фиксировать дорожную обстановку, в том числе с мониторингом состояния транспортных потоков, определением заторов, фиксацией и контролем очередей и пробок.

Но простым автомобилистам куда важнее, что будут отслеживаться и такие события, как выезд на полосы встречного движения или движение в запрещенных зонах, поворот или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, а также движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Стой - запретная зона!

Еще создаваемая система всеобъемлющего контроля будет контролировать проникновение как транспорта, так и людей в запретные зоны, например в зону радиационного заражения. В общем, не только сознательным, но и нерадивым нарушителям в случае создания и функционирования такой системы придется не сладко.

Не стой без дела

Не "забыла" система и о тех, у кого автомобилей нет, - о пешеходах. Заказчик в лице государства хочет, чтобы система умела обнаруживать, определять и распознавать лица в "живом" видеопотоке, искать определенных людей по фотографиям из базы данных и камер видеонаблюдения. Причем сопоставление должно вестись с настройками степени схожести полученных изображений с эталонными фотографиями из базы данных. А затем для удобства слежения за найденными объектами одновременно отображать видео нескольких десятков последних кадров с ними.

Праздношатание? Да, есть и такое. Система будет отмечать людей, перемещающихся в контролируемой зоне в течение длительного времени. Праздношатание, к слову, определяется как нахождение человека внутри контролируемой зоны в течение заданного времени, которое настраивается оператором. В общем, куда ни кинь - за тобой проследят, на автомобиле ты или без.

Предполагаемая к разработке система безусловно сложна и содержит некие "футуристические" возможности, сопоставимые со всякими "штучками" из шпионских детективов. Но такую систему у нас, несомненно, создадут, как это сделали в более развитых в технологическом отношении странах.

Конечно, главный аргумент властей в данном случае - обеспечение безопасности наших граждан. И здесь не поспоришь. А еще не раз чиновники высказывали мнение, что осознание того, что вся дорожная обстановка контролируется камерами, предостережет многих водителей от нарушений.

Но правда и то, что задуманная система всеобщего контроля, как и любая другая, всего лишь инструмент, который не может быть плохим или хорошим. А вот цели, для которых он используется, - это уже другой разговор…