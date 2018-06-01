Организатор «убийства» Бабченко: Ко мне обратились из личного фонда Путина 5 Ольга Мусафиева, «Новая газета»

1.06.2018, 9:01

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Бизнесмен Борис Герман

Фото: Volodymyr Hontar / REUTERS

На суде Герман неожиданно заявил о работе на контрразведку Украины, но в ведомстве это опровергли.

В Шевченковском районном суде Киева избирают меру пресечения для гражданина Украины, бизнесмена Бориса Германа, соучредителя нескольких фирм, в том числе ООО «Шмайсер» — украино-немецкого предприятия, производящего оружие и боеприпасы. Герману инкриминируют несколько статей УК Украины — ч.1 ст. 14, ч.3 ст.27, ч.3 ст. 258: подготовка теракта с применением оружия для запугивания населения, теракт, совершенный по предварительному сговору с группой лиц, который привел к гибели человека. На моей памяти, это первый случай, когда после подобной формулировки — гибель человека! — в зале, полном телекамер, заметно веселое оживление.

Сторона обвинения называет 50-летнего Бориса Германа организатором преступления, пока что единственным подозреваемым по делу, поскольку человек, согласившийся на роль киллера и ставший участником спецоперации СБУ, проходит в качестве свидетеля.

Прокурор настаивает на взятии задержанного под стражу на 60 дней без внесения залога.

Говорит о том, что 29 мая Герман купил авиабилет на 30 мая на рейс «Киев-Милан» и собирался после убийства журналиста скрываться от следствия. В то же время адвокат Германа утверждает, что поездка планировалась заранее как рабочая, это встреча с директором предприятия «Беретта». Адвокат напоминает: его подзащитный — известный волонтер, тесно сотрудничал с Министерством обороны, к тому же он страдает диабетом, нуждается в режиме, который в СИЗО соблюдать невозможно. Защита категорически отрицает любую причастность Германа к теракту, называя все «пиаром СБУ и провокацией».

Прокурор подтверждает: человек, которого Герман нанял на роль киллера, экс-боец АТО по фамилии Цимбалюк. Он пришел в Службу сразу же, как «принял предложение», и с того момента стал участником спецоперации по задержанию организатора теракта.

К этому моменту ветеран АТО Алексей Цимбалюк рассекречивает себя в фейсбуке. Он действительно очень похож на изображение, предоставленное СБУ как фоторобот предполагаемого «убийцы Бабченко». Алексей сообщает, что испытывает доверие к службе, «где работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказе на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют… После обнародования записи получения мной аванса за убийство без изменения моего голоса, шифроваться больше смысла не вижу», — пишет он. Однако просит журналистов пока не (задалбывать) его просьбами об интервью — дал подписку о неразглашении. Как известно, обвинение утверждает, что Герман передал Цимбалюку 14.000 долларов аванса за убийство журналиста, и еще 1000 — на покупку оружия.

По горячим следам пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии интернет-изданию «Украинская правда» назвала явление Цимбалюка публике фейком: «Настоящий исполнитель такого бы не написал». И даже разместила в твиттере снимок «киллера-самозванца» в… рясе священника, с припиской: «Ты кто такой?» Позже Гитлянская извинилась: ввела общественность в заблуждение, перестраховалась в интересах следствия.

Правдой оказалось и то, что ветеран АТО Цимбалюк раньше был священнослужителем.

Но самое интересное началось, когда судья дал слово самому Борису Львовичу Герману. Накануне, как сказал прокурор, он отказался давать показания, ссылаясь на позднее время — 23 часа, и плохое самочувствие. Под телекамеры же сообщил следующее:

— Полгода назад ко мне обратился мой давний знакомый, бывший гражданин Украины, который живет в Москве. Он работает в личном фонде Путина и занимается организацией беспорядков в Украине, отвечает за теракты на следующих выборах президента. Его зовут Вячеслав Пивоварник. Это не сказка и не мистика, все подтверждается! Этот факт был доложен мной украинской контрразведке. И контрразведка дала мне возможность изучать, как здесь создаются запасы оружия, как приходят денежные потоки…

Герман рассказал, что у него нет «отрицательных эмоций» ни к Бабченко, ни к Цимбалюку:

— Он (Цимбалюк) — батюшка, я знал, что он сразу побежит в СБУ. Но мне надо было показать имитацию работы. И список из 30 человек (потенциальные жертвы, на которых поступил заказ от Пивоварника? — О. М.) мы тоже передали в контразведку. Потому что в СБУ много «кротов», они сливают информацию. Потому наша операция была секретной. Мной лично было раскрыто много планов личного фонда Путина (так! — О. М.). Мы прекрасно знали, что убийства (Бабченко, — О. М.) не будет, все будет инсценировано! Делали это на благо государства, никому не надо иметь здесь Россию. Вскрыли много интересных фактов. Например, партия «Розумна сила» финансируется этим личным фондом Путина, в окружении Пашинского (руководитель профильного комитета Рады по нацбезопасности и обороне, — О. М.) есть такие люди, может, и сам Пашинский… Мне оружие предоставила контрразведка, и все прослежено — где оно лежит, кто им пользуется. (Видимо, речь идет о тайниках с оружием в центральной части Украины, обнаруженных СБУ, — О. М.)

Закончил свою речь Борис Львович назидательно:

— Я вынужден сегодня озвучивать здесь эту информацию. Наша контрразведка конфликтует с СБУ, каждый тянет на себя одеяло вместо того, чтобы вместе защищать государство. Русские очень много денег и сил тратят на то, чтобы забрать Украину — подумайте об этом! Уклоняться от следствия — не для меня. Какой я бандит?!

И предупредил, что, по его сведениям, по Украине сейчас рассредоточилось не меньше сотни киллеров:

— Они все бывшие жители Донбасса, им безразличны моральные устои, они так зарабатывают на жизнь. Все наши действия были для того, чтобы избежать смертей и выявить их.

На вопрос о том, с кем именно контактировал в контрразведке, Герман ответил:

— С Димой. У меня телефон его записан, я предоставлю.

Не теряя самообладания, прокурор заметил:

— Ничего не знали о ваших связях с контрразведкой, будем проверять. Но это противоречит нашей информации о Бабченко.

Суд удалился на совещание, сторона обвинения — тоже, видимо, для уточнения новой информации. В блиц-интервью украинской редакции «Радио Свобода» военный прокурор Руслан Кравченко напомнил, что, во-первых, департамент контрразведки — структурное подразделение СБУ, о чем подозреваемый не знает, а, во-вторых, сенсационное заявление Бориса Германа не соответствует действительности:

— Мы проверили. Никаким он не был «тайным агентом».

Зато пресса установила: Герман фигурирует как обвиняемый в других уголовных делах. В начале апреля 2018 года Киево-Святошинский суд столицы избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства за подделку документов. Вместе с ним по делу проходит Антонина Капилян, собственница ООО «Шмайсер», где Герман работает исполнительным директором. Кроме того, с 2016 года полиция расследует дело о незаконном обращении Бориса Германа с оружием. В материалах дела идет речь о том, что неустановленное лицо отправляло фигуранту нынешнего громкого дела посылки с предметами, «похожими на патроны и оптический прицел для станкового гранатомета»…

Шевченковский суд принял решение применить к подозреваемому в организации «убийства Бабченко» меру пресечения в виде содержания под стражей

Ольга Мусафиева, «Новая газета»