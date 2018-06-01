Что сегодня изменится в Беларуси? 2 1.06.2018, 9:13

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Список нововведений 1-го июня.

Обычно к первому числу каждого месяца в жизни белорусов что-то меняется. В этот раз изменений не так много, но они все же есть, пишет «Вечерний Бобруйск».

Одиннадцатиклассники сегодня сдают первые школьные экзамены. Сегодня пишут русский, математику или белорусский язык. У тех, кто еще не дорос выпускаться из школы, наступают большие летние каникулы.

У абитуриентов совсем скоро начнутся тесты. Регистрация на ЦТ уже подходит к концу. Сегодня можно успеть сесть на «последний поезд». 1 июня в Беларуси последний день регистрации. Тест по белорусскому открывает ЦТ 12 июня.

Ну а если обучение вы уже закончили и являетесь работоспособным или не очень гражданином, то следующая информация для вас. К 1 июня Минтруда обещало составить список трудных жизненных ситуаций, которые станут «уважительными», чтобы исключить вас из списка тунеядцев, которые будут платить за ЖКУ по полным тарифам.

Ранее уже озвучивалось два примера: если вы ухаживаете за больными родственниками или часто болеющим ребенком старше семи лет.

А также если ваша квалификация не соответствует рынку труда в регионе, то есть свободных подходящих вакансий сейчас нет.

Марки некоторых сигарет подорожают с сегодняшнего дня. Более подробный перечень по повышениям мы публиковали здесь. Но там, кстати, есть и те, которые подешевеют.

Сегодня вырастут пошлины на сырую нефть на 11,2 процента — с 118,5 долларов до 131,8 долларов за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин также увеличится на 11,2 процента — с 65,1 долларов до 72,4 долларов за 1 тонну, на товарные бензины — с 35,5 долларов до 39,5 за 1 тонну. Все эти деньги за пошлины идут на уплату внешнего долга страны.