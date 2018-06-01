Задержанную за защиту Куропат Ольгу Николайчик «планировали везти в суд» 3 1.06.2018, 9:26

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Ольга Николайчик

Режиссера Ольгу Николайчик задержали вчера поздно вечером в Куропатах милиционеры в штатском.

Николайчик собиралась дежурить там всю ночь. Но к ней подъехал белый микроавтобус без номеров, откуда выбежали сотрудники в штатском, схватили и потащили в машину. Активистку увезли в Советское РУВД, сообщает ПЦ «Весна».

С Ольгой акцию организовывала Нина Багинская, но ее не задержали. После задержания Николайчик она благополучно ушла, оставив крест и плакат у дороги рядом с «Бульбаш-холл».

Акция началась в 20 часов. Активистки пришли с плакатом и деревянным крестом. Всего около «Бульбаш-холла» собралось около 10 милиционеров. Милиционеры в штатском проводили оперативную съемку.

Напомним, что в Куропатах рядом с так называемым комплексом «Бульбаш-холл», на 1 июня планируется открытие ресторана «Поедем, поедим».

Сегодня около 8 часов утра правозащитникам сообщил дежурный Советского РУВД, что «Ольга Николайчик в самом деле была в РУВД, ее планировали везти в суд, но сейчас в РУВД ее нет, и не знает, где она».

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец сообщил на своей странице в Фейсбуке, что после трехчасового задержания Ольги Николайчик, в Советском РУВД ему отвечали, что «идет разбирательство».