Алина Талай выиграла соревнования в Санкт-Пельтене с новым рекордом Беларуси 1.06.2018, 9:33

Алина Талай

В австрийском Санкт-Пельтене проходят международные соревнования Liese Prokop Memorial.

Белоруска Алина Талай первенствовала на дистанции 100 метров с барьерами, попутно дважды переписав рекорд страны.

В полуфинале Талай финишировала первой с результатом 12,61, что стало новым национальным рекордом, и с лучшим результатом вышла в финал.

В финальном забеге Талай со старта захватила лидерство и стала победительницей, улучшив достижение — 12,41. Таким образом, она во второй раз за полтора часа переписала национальный рекорд, а также оставила позади одну из своих самых принципиальных соперниц — немку Синди Роледер, финишировавшую второй — 12,89.

Предыдущий национальный рекорд на этой дистанции равнялся 12,63 и был установлен Алиной в финале чемпионата мира в Пекине в 2015-ом году, где наша легкоатлетка стала бронзовым призером соревнований, — передает официальный сайт БФЛА.