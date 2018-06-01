Мать Кольченко сказала, что его заставляют принять российское гражданство 3 1.06.2018, 9:37

Лариса Кольченко

Украинского активиста Александра Кольченко шантажируют родителями в Крыму.

Украинского политзаключенного в РФ Александра Кольченко заставляют принять российское гражданство. Об этом "Крым.Реалии" рассказала его мать Лариса Кольченко.

"Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо бы как-то принять гражданство... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт", – отметила Кольченко.

Как считает женщина, российские власти рассчитывают, что когда Кольченко примет российское гражданство, Украина уже не сможет влиять на его освобождение.

В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Кольченко и Сенцов. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Позже Афанасьев отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками. 14 июня 2016 года его вернули в Украину.

Кинорежиссер Сенцов свою вину не признал и был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам. Верховный суд России отказался рассматривать кассацию на их приговоры.

6 февраля 2017 года Россия отказалась выдать Украине Сенцова и Кольченко из-за того, что считает их гражданами РФ.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

28 мая в Федеральной службе исполнения наказаний РФ заявили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.