Выпускники-2018 о будущем: «Мечтаю купить Porsche. Придется идти или в IT, или в чиновники» 4 1.06.2018, 9:51

Фото: tut.by

О чем мечтают и говорят выпускники, которых собрали на празднике в «Минск-Арене».

30 мая в Беларуси прозвенели последние звонки для выпускников. А вечером к «Миснк-Арене» приехали выпускники со всей страны. Kp.by пообщались с ними и узнали, о чем они думают и мечтают.

Еще по дороге в «Минск-Арену» стало понятно, что публика соберется самая разная. В битком набитом автобусе были и девушки в нарядных выпускных платьях с легким сдержанным макияжем, и те, кто подготовился по полной: рваные джинсы, яркие губы... Некоторые втихаря обсуждали, где бы выпить пиво, припасенное за несколько дней до последнего звонка….

Белорусские выпускники отмечают последний звонок

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Возле двери стояла девушка в аккуратном платьице и вдумчиво читала билеты по истории.

- Не боись, Конопацкая, если на истфак не поступишь, может, возьму тебя потом к себе на работу. Не зря же списывать мне давала, - подтрунивал над ней, видимо, шустрый одноклассник.

Квест "Охладись в фонтане" прошли почти все

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Еще немного фонтанов

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Тем временем у «Минск- Арены» собрались тысячи выпускников. Общаемся, выясняем, что приехали со всей страны. При этом в первую очередь билеты давали самым «благонадежным», как выяснилось после общения с одной из строгих классных руководительниц.

Судя по всему, тех, кто вез детей в Минск из глубинки, здорово так настрополили. Многие педагоги были прям очень нервными, пытаясь контролировать «детишек» везде и во всем.

Сегодня о ЦТ и экзаменах можно не думать

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Многие признавались, что немного грустят, потому что собраться полным составом уже вряд ли скоро получится

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Не удивляйтесь, - видя мою реакцию, успокоила одна девушка. – Они за нас здесь головой отвечают. А те, кто сюда не поехал, обязаны постоянно отчитываться, где они находятся.

Чтобы попасть на концерт, девчонки ехали 6 часов

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Мы из Постав, - рассказывают девчонки в вечерних платьях, которые явно выделяются на фоне минчан. Те успели сбегать домой и натянуть рваные джинсы. - Ехали сюда часов 6. Выехали сразу после последнего звонка в школе. Классно, что оказались в Минске. Чувствуем себя здесь самыми красивыми. Надеемся, запомним выпускной на всю жизнь.

- А что считаете самым важным во взрослой жизни?

- Встретить хороших друзей и найти себя в жизни, я имею в виду – получить хорошую профессию. Скорее всего, пойду в политологию. Буду политиком. В будущем хочу провести реформу системы образования. Все же не стоит менять учебную программу каждый год и бесконечно переписывать учебники, - говорит одна.

Точно будет, что вспомнить

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- А я буду инженером или программистом-электронщиком. И моя работа точно будет связана с космическими технологиями. Это так круто, - выдает другая.

Навстречу идет парочка выпускников из кадетского училища.

- Жаль, что все закончилось. Будем скучать друг по другу. В будущем обязательно останемся в стране. Родина все-таки, - выдали почти в унисон парень и девушка.

- После выпускного планирую съехать на съемную квартиру, а потом и из страны, - призналась девушка

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Девушка, с которой мы встретились взглядом, явно чувствовала себя не в своей тарелке:

- Я из пятой гимназии. Очень рада, что наконец школа закончилась, - признается.- В школе нет свободы мысли и свободы выбора…Но все же 11 лет прожиты не зря. Впереди – новая жизнь. Средний балл аттестата – 8,4. Надеюсь поступить в институт, выучить какой-нибудь язык из азиатской группы и уехать из страны. А в ближайшее время мечтаю стать более самостоятельной. Уже сегодня уговаривала маму отпустить жить на съемной квартире. Пока возмущаются, но договорились: поживу одна, и если не завалю первую сессию, продолжу самостоятельно, а если нет – заберут обратно домой.

Во-первых, это красиво...

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Гуляем!

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Девчонки из агрогородка Лошница Борисовского района решили отличиться. Приехали все в красных шляпках.

- Решили выделиться и приехали в красных шляпках

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Не думайте, здесь не все ботаны, - смеются. – Кроме отличников еще и те, кто на конференции ездил, в парадах участвовал, пел-танцевал за школу. Хотя, конечно, в нашей компании, есть и умники (указывают на скромную девушку).

- Пойду на программиста, и если получится, уеду в другую страну. Но пока загадывать не буду. Главное – поступить, - улыбается та самая девушка. - Хотя бабушка говорит, что главное – удачно выйти замуж. Но одно ведь другому не мешает!

Замечаем в толпе компанию в черно-белых советских школьных платьях.

В этом году выпускницы в советских школьных платьях были редкостью.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Фото на память сегодня сделали все. И обязательно запостили в соцсцети

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- У нас в Пинске такая традиция. Все выпускники –в советских платьях. Передаем их по наследству. В Минск тоже в них решили приехать.

- А выпускные наряды уже приготовили?

- О да, и между собой договорились, чтобы не повторяться. Деньги на платья копили заранее. Потратили минимум по 100 долларов. Хочется красивое дорогое платье, чтобы выглядеть круто на фоне остальных выпускников, - ответили девчонки из Пинска. Некоторые даже специально в Минск ездили. В ваших торговых центрах отличный выбор.

Всех желающих спасатели покатали на переворачивающейся машине.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Всех желающих спасатели покатали на переворачивающейся машине.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Спасатели и учили...

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

И развлекали...

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Подходим к молодому человеку, который явно заинтересовался байками и байкерами, которые стояли возле «Минск-Арены»

- Планов на жизнь два. Или поступлю, или в армию, если откосить не получится. Но вообще планирую стать программистом, а потом уехать в Литву, к родственникам, - рассуждает о взрослой жизни парень. - Сегодня сходил на линейку и был рад, что школа закончилась. Оценки и диплом – не главное. Главное – самообразование. Ходил на курсы по программированию.

До начала главного концерта на сцене возле "Минск-Арены" устроили еще один. Но самым веселым был Карпанов из "Дроздов"

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Эхххх!

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Еще одна дружная компания делегировала для общения с журналистом, видимо, самого рассудительного.

–Честно, я доволен, что школа закончилась, - выдает Никита.- Считаю, 11 лет – это как-то многовато для получения среднего образования. Уже давно чувствую, что вырос из школьного возраста. Хочется идти дальше, заводить новых друзей, хлебнуть студенческой жизни…

- Что первым делом сделаешь во взрослой жизни?

- Мечтаю купить Porsche.

- Кем же надо работать, чтобы насобирать на Porsche?

- Считаю, даже в нашей стране это легко. Главное – смекалка. Один из вариантов – стать программистом. Но это, скорее всего, придется работать за границей. Думаю, более реальный белорусский способ – стать чиновником. Но все же, пожалуй, я выберу программирование.

- В школе нашли крутых друзей. Надеемся, дальше будет еще круче, - выдали ребята

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Наконец, подходим к самой громкой компании выпускников, которая дружно отрывается под песни «Дроздов».

- По школе скучать будете?

- Только по Гвоздю. Это наш самый главный заводила, - взрываются смехом.

И тут подходит Гвоздь.

- Это фамилия у меня такая. Сегодня проснулся навеселе. Мама сказала: сыночек, сегодня жги. Планируем порвать «Минск-Арену» под Солодуху, - смеется. - А вообще хотелось бы послушать Коржа и Ляписа.

Красиво въехала во взрослую жизнь )

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Красивые и счастливые. Да

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Что пожелаешь всем выпускникам?

- Гореть своей мечтой и идти только своей дорогой, невзирая на неудачи. Становитесь великими, чтобы о Беларуси знали и говорили во всем мире.