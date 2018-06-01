В Борисове горит свалка бытовых отходов: второй раз за сутки 1.06.2018, 10:15

Фото: пресс-служба МЧС

Десятки человек и машин тушат возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Борисове.

Это уже второй выезд спасателей за сутки, сообщает Минское областное управление МЧС.

Сначала вызов поступил поздно вечером 30 мая, площадь пожара составила 2 га (всего полигон — 24 га). Спасатели и работники боролись с огнем пять часов, кроме пожарных машин были задействованы бульдозер, самосвалы и поливомоечные машины.

Предполагали, что всему виной неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали в 03.29.

Но к вечеру 31 мая спасателям пришлось вернутся, на месте работали уже почти 90 человек. К утру пожар удалось локализовать, работы на месте продолжаются. Пострадавших нет.