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В Борисове горит свалка бытовых отходов: второй раз за сутки

  • 1.06.2018, 10:15
Фото: пресс-служба МЧС

Десятки человек и машин тушат возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Борисове.

Это уже второй выезд спасателей за сутки, сообщает Минское областное управление МЧС.

Сначала вызов поступил поздно вечером 30 мая, площадь пожара составила 2 га (всего полигон — 24 га). Спасатели и работники боролись с огнем пять часов, кроме пожарных машин были задействованы бульдозер, самосвалы и поливомоечные машины.

Предполагали, что всему виной неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали в 03.29.

Но к вечеру 31 мая спасателям пришлось вернутся, на месте работали уже почти 90 человек. К утру пожар удалось локализовать, работы на месте продолжаются. Пострадавших нет.


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