Дэйв Льюис: С Шапиро взаимодействия не получилось 4 1.06.2018, 10:18

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Экс-главный тренер сборной Беларуси по хоккею рассказал о взаимоотношениях с председателем ФХРБ.

Бывший главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис в беседе с корреспондентами "Прессбола" Сергеем Николаевым и Вячеславом Федоренковым рассказал о взаимодействии с председателями ФХРБ.

- В прошлом году в белорусской федерации сменился глава — место Игоря Рачковского занял Семен Шапиро. С новым председателем вам было тяжелее?

- У меня сложились очень хорошие отношения с Рачковским. Мы долго работали вместе и отлично взаимодействовали. С людьми, в том числе тренерами, при прежнем руководстве хорошо обращались. Не скрою, с Шапиро такого взаимодействия уже не было. У него все-таки несколько иной стиль управления.

- Представим, что Семена Борисовича по следам провала в Копенгагене тоже отправят в отставку. Как отреагируете?

- Мне не хочется видеть, как кого-то увольняют. Это неприятно.