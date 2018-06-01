Дэйв Льюис: С Шапиро взаимодействия не получилось

Дэйв Льюис: С Шапиро взаимодействия не получилось4
- 1.06.2018, 10:18
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Экс-главный тренер сборной Беларуси по хоккею рассказал о взаимоотношениях с председателем ФХРБ.
Бывший главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис в беседе с корреспондентами "Прессбола" Сергеем Николаевым и Вячеславом Федоренковым рассказал о взаимодействии с председателями ФХРБ.
- В прошлом году в белорусской федерации сменился глава — место Игоря Рачковского занял Семен Шапиро. С новым председателем вам было тяжелее?
- У меня сложились очень хорошие отношения с Рачковским. Мы долго работали вместе и отлично взаимодействовали. С людьми, в том числе тренерами, при прежнем руководстве хорошо обращались. Не скрою, с Шапиро такого взаимодействия уже не было. У него все-таки несколько иной стиль управления.
- Представим, что Семена Борисовича по следам провала в Копенгагене тоже отправят в отставку. Как отреагируете?
- Мне не хочется видеть, как кого-то увольняют. Это неприятно.