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Джонни Депп попал в ДТП в Санкт-Петербурге

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  • 1.06.2018, 10:41
Джонни Депп
Фото: Getty Images

В Россию актер приехал в составе группы Hollywood Vampires.

Американский актер Джонни Депп попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом 31 мая сообщил местный "5 канал", сообщает "Гордон".

Выезжая из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, автомобиль, в котором ехал Депп, не вписался в поворот и врезался в стену.

Телеканал не уточнил, кто находился за рулем автомобиля и пострадал ли актер.

В Россию Депп приехал в составе группы Hollywood Vampires, которая проводит мировой концертный тур. В нее также входят музыкант Элис Купер и основатель Aerosmith Джо Пэрри.


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