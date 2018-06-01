Нефть Brent торгуется ниже $75 за баррель 1.06.2018, 10:50

«Черное золото» дешевеет из-за роста нефтедобычи в США.

Стоимость нефти эталонных марок опускается в ходе торгов в пятницу, 1 июня, на данных о росте нефтедобычи в США, при этом WTI снижается по итогам недели, сообщает korrespondent.net.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9.17 по Минску уменьшилась на $0,16 (0,21%) - до $77,40 за баррель. Накануне контракты выросли в цене на $0,09 (0,12%) - до $77,59 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,17 (0,25%) - до $66,87 за баррель. По итогам сессии в четверг контракты подешевели на $1,17 (1,72%) - до $67,04 за баррель.

Отметим, с начала недели Brent подорожала на 1,3%, а WTI подешевела на 1,5%.

Напомним, 25 мая нефть начала дешеветь из-за неожиданного роста запасов в США. Также участники рынка опасались, что ОПЕК может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном.