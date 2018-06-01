В Миорах горит физкультурно-оздоровительный комплекс 1.06.2018, 10:52

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(обновляется) Работников учреждения эвакуировали.

Утром 1 июня спасатели выехали на тушение пожара в физкультурно-оздоровительном комплексе в городе Миоры (Витебская область), пишет tut.by.

Как сообщают очевидцы, наблюдается сильное задымление. Работников учреждения эвакуировали.

«Произошло возгорание в районе обрешетки кровли. На месте работают подразделения МЧС, вскрывают конструкции кровли», — уточнил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Миорах открыли в феврале 2010-го. Здесь обустроены тренажерные и гимнастические залы, бассейн и баня, залы бильярда и настольного тенниса.