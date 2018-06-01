Организатор «убийства» Бабченко проходит по делу о подделке документов 1.06.2018, 10:58

Борис Герман

Фото: Hromadske.ua

Бориса Германа подозревают в незаконном завладении 40% акций украинско-немецкого предприятия.

Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" Борис Герман фигурирует в качестве подозреваемого в другом уголовном производстве – о незаконном исключении из числа участников УНСП владельца его 40-процентной доли и подделке документов.

Согласно информации, размещенной в едином реестре судебных решений, старший следователь Киево-Святошинского отдела Национальной полиции в Киевской области ходатайствовал о домашнем аресте исполнительного директора компании "Шмайсер" и владельца 10-процентной доли в ней. По данным следствия, в середине декабря 2016 года он внес в протокол собрания неправдивые данные.

Суд, рассмотрев ходатайство 4 апреля, своим определением применил к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Срок действия определения был установлен до 27 мая.

В соответствии с данными госреестра, единственным владельцем 10% в УНСП "Шмайсер" является Борис Герман, пишет "Интерфакс-Украина".

Следователь подозревает Германа в том, что совместно с владельцем 50-процентной доли, директором УНСП Антониной Капилян, они провели собрание без кворума и незаконно исключили из состава участников владельца 40-процентной доли Валерия Павлюка, который обратился после этого в полицию.

Суд применил к Капилян меру пресечения в виде домашнего ареста.

УНСП "Шмайсер" было основано в 1994 году одной из оружейных фирм Германии "Эрма-Верке" и ЗАО "Сапсан" в долях 51% на 49%. Капилян, по данным судебных материалов, в марте 2010 года стала владелицей 5%, а в начале декабря 2015 года сконцентрировала в своих руках 100% ООО. В том же месяце она продала 50% Герману и Павлюку.

В судебных материалах также говорится, что после наложения судом ареста на 90-процентную долю Капилян, которую она получила после исключения из состава участников владельца 40%, ей удалось продать трем лицам по 5% и внести соответствующие изменения в госреестр. Согласно ему, сейчас совладельцами УНСП "Шмайсер" являются Антон Бондаренко, Виталий Милин и Юрий Костянчук.

Предприятие занимается выпуском пистолетов и револьверов для отстрела резиновых пуль, газовых и сигнальных пистолетов, а также пистолетов калибра 9 мм.

Герман является также совладельцем еще нескольких небольших предприятий, в частности ООО "Си Фрут" (Киев) – 35%, "Альпийский клуб" – 50%, а также директором и совладельецем ООО "Частное дело-2000" с долей 55%, в котором еще 5% принадлежит его отцу Льву Герману.

30 мая в Киеве в ходе инсценировки убийства Бабченко задержали Германа, которого считают организатором покушения.

31 мая Шевченковский районный суд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Его подозревают в подготовке теракта.

В суде Герман сообщил, что сотрудничал с контрразведкой Украины.

Его защита намерена обжаловать арест.