Опубликован список адресов, закрепленных за гимназиями в Минске 1.06.2018, 11:20

Поступление в первые классы гимназий теперь происходит по прописке.

Начиная с этого года детям больше не придется сдавать вступительные экзамены в пятые классы гимназий — они просто продолжат учиться там, где окончили начальную школу. Поступление в первые классы гимназий теперь возможно по прописке — на сайтах администраций районов Минска появились списки адресов, которые «привязали» к тому или иному учреждению образования, пишет realt.by.

Полный перечень домов представлен в таблице ниже.

Фрунзенский район

Гимназия № 13 Прием в 5 класс, начальной школы нет

ул. Бурдейного дома 10, 14, 16, 18, 20 ул. Притыцкого дома 87, 89, 91 Гимназия № 19 пр. Пушкина дома 46, 50, 52, 54, 56, 58 ул. Ольшевского дома 27 (корп. 1, 2), 29 (корп. 1, 2), 31 (корп. 1, 2), 33 (корп. 1, 2), 37 (корп. 1, 2) *прием в 5 класс ул. Ольшевского дома 1−25 (нечетные) Гимназия № 20 ул. Одинцова дома 69, 71 (корп. 3, 4), 77 (корп. 1, 2, 3), 79 (корп. 1, 2), 87 ул. Лобанка дома 9 (корп. 1, 2, 3), 11, 13 (корп. 1, 2), 15, 17, 19 Гимназия № 27 ул. Я. Мавра дома 12, 16 (корп. 2) ул. Одоевского дома 46 (корп. 1, 2), 48, 52, 54, 54а, 56 ул. Бельского дома 17, 19, 21, 21а, 23, 14, 16, 18, 20 ул. Дунина-Марцинкевича дома 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 2) Гимназия № 31 ул. Лобанка дома 28 (корп. 1, 2), 30, 32, 34, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62 ул. Мазурова дома 4, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ул. Скрипникова дома 28, 30, 32, 34, 36 Гимназия № 32 ул. Матусевича дома 4 (корп. 1, 2, 3), 8 ул. Д. Сердича дома 24−34 Гимназия № 33 ул. М. Горецкого дома 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 51, 53, 55 ул. Шаранговича дома 36, 38, 44, 46, 48 ул. Сухаревская дома 8, 10, 12, 14 ул. Чайлытко дома 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17 Гимназия № 37 ул. Шаранговича дома 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 ул. Лобанка дома 102, 104, 106, 108, 110 Гимназия № 39 ул. Притыцкого дома 136, 138, 150, 152 Гимназия № 43 ул. Притыцкого дома 158, 160 ул. Кунцевщина дома 7- 27 (нечетные) ул. Неманская дома 2, 4, 6, 10−20, 32−52 (четные) ул. Казимировская дома 3, 9, 11

Московский район

Гимназия № 10 пр-т Газеты «Звезда» дома 20, 22/2, 26 ул. Голубева 16 дома Гимназия № 12 пр-т газеты «Правда» дома 17, 22 Гимназия № 41 ул. Мясникова дома 11а, 11б, 11в, 11г, 17, 34, 35, 76, 78 ул. Московская дома 8, 10, 12, 16 ул. Фабрициуса дома 3, 11, 14 ул. Городской вал дома 3, 9 ул. Володарского дома 4, 7, 8, 10, 12 ул. Советская дома 2, 8 пер. Добромысленский дома 3 ул. Ленинградская дома 2/20, 10 пр-т Независимости дома 13 пер. Молочный дома 4 Гимназия № 61 ул. Космонавтов дома 34, 36, 46, 38/2, 38а ул. Слободская дома 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119,127 Гимназия № 146 пр-т Газеты «Правда» дома 38, 44, 46 ул. Голубева дома 13, 15, 19, 21 Гимназия № 174 ул. Есенина дома 6/1 — 3, 8, 16, 18, 20, 22 ул. Космонавтов дома ¾ — 6, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 27 ул. Курганная дома 2 пр-т Дзержинского дом 122 Гимназия № 192 ул. Космонавтов дома 3/1 — 3, 5, 7, 9, 11, 23/1 — 3, 25 ул. Есенина дома 4

*дети, учет которых осуществляет гимназия № 41 г. Минска, подлежат приему в первый класс средней школы № 60 (ул. Мясникова, ул. Городской вал, ул. Володарского, ул. Советская, ул. Ленинградская, ул. Независимости) и средней школы № 3 (ул. Московская, ул. Фабрициуса, пер. Добромысленский, пер. Молочный)

Центральный район

Гимназия № 3 б-р.Шевченко дома 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8 ул. Гая дома 4 (корп.1, 2, 3) ул. В. Хоружей дома 37, 39, 41, 42, 46 (корп.1,2), 48, 48а ул. Осипенко дома 14, 18, 20, 22, 26 ул. Червякова дома 3, 5, 7, 14, 18, 20, 22, 23, 25 пр. Машерова дома 60 Старовиленский тракт дома 6, 8, 10 Гимназия № 16 пр. Победителей дома 73, 75, 77 ул. Орловская дома 86 (корп.1,2,3,4) ул. Л. Украинки дома 4, 6 (корп.1,2,3,4) Гимназия № 24 ул. Сторожевская дома 6 ул. Я. Купалы дома 23 пр. Независимости дома 27а, 29. Гимназия № 29 ул. Кальварийская дома 2 (ул. М. Танка, 30), 4 ул. М. Танка дома 2, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 30 (ул. Кальварийская, 2), 32, 34 (корп. 12) 36 (корп. 12) дома ул. Мельникайте дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 ул. Заславская дома 11 (корп. 1,2), 12, 13, 17, 19, 25 пр. Победителей дома 27 Гимназия № 34 ул. Урожайная Оршанский проезд ул. Червякова дома 24, 37, 39, 50, 52, 58, 61, 63, 65, 67, 78 Старовиленский тракт (четная сторона: дома со 2 по 84) Сморговский тракт дома 1, 3, 5, 7, 9, 10, далее — до ул. Орловской ул. Орловская дома 29, 31, 31, 33 ул. Осипенко дома 15, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39 б-р.Шевченко дома 9, 11, 15, 17 ул. Каховская дома 18, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Гимназия № 36 ул. Гвардейская дома 1, 1а, 3, 8, 9, 10, 12, 14, 16 ул. Чехова дома 3 ул. Амураторская дома 2 пр. Машерова дома 43, 51, 53, 76, 78 ул. Грибоедова дома 1а, 2, 2а, 4, 5, 6, 10, 11 ул. Тимирязева дома 2, 4, 8 ул. Заславская дома 33, 35, 37 ул. М. Танка дома 68, 76, 78 пер. Славный дома 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 ул. Репина дома 4 ул. Доватора Гимназия № 50 ул. Киселева дома 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19 ул. Коммунистическая дома 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ул. Красная дома 1, 3, 5, 9 пр. Независимости дома 31, 33, 35, 37, 39

Заводской район

Гимназия № 14 ул. Васнецова дома № 2, 4, 6, 8 корпус 1,2,3, 15, 15а, 15б, 16, 17, 29 пр. Партизанский дома 34 корпус 1, 67, 69, 69а, 71, 71а ул. Я. Райниса дома № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ул. Тухачевского дома № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Гимназия № 21 ул. Нестерова дома № 82, 84, 86 (корпус 1, 2, 3), 88 (корпус 1, 2), 92, 96, 98

Ленинский район

Гимназия № 1 пр. Рокоссовского дома 140, 142, 144, 146, 150б, 162 ул. Якубова дома 2 (корп. 1, 2, 3) Гимназия № 17 ул. Горовца дома 6 пр. Рокоссовского дома 7, 11, 15, 19, 23 Гимназия № 28 пр. Рокоссовского дома 85 (1−3 подъезды), 89, 91, 97, 99, 101,103,105, 107,1 09, 111, 113 (корп.1, 2, 3, 4), 115, 117,119, 121,123а Гимназия № 40 ул. Я. Лучины дома 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62 ул. Прушинских дома 4, 5, 52, 54, 58 ул. Игуменский тракт дома 45,47 ул. Чижевских 85−172 дома

Первомайский район

Гимназия № 2 пр. Независимости дома 164, 170, 174, 182 ул. Стариновская дома 2 ул. Никифорова дома 33, 35 Гимназия № 9 Логойский тракт дома 24 — 34 (четные номера) ул. Седых дома 4, 6, 8, 12а, 14, 14а, 14б, 14в, 16 — 46 (четные) ул. Калиновского дома 1, 3, 5, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49 Гимназия № 11 ул. Славинского дома 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 ул. Калиновского дома 38, 51, 51а Гимназия № 18 пер. Инструментальный дома 4, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17 (строящиеся пер. К. Чорного дома 3, 5а, 7, 9, 11, 13 пр. Независимости дома 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 81, 83, 85 (с корпусами) 87, 89, 91, 91а, 91б, 91в, 92, 93, 93а, 94, 95 (общежитие), 95а, 96, 100, 102, 104, 106 ул. Калинина дома 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 10, 12, 14, 16 ул. К. Чорного дома 4 — 34 (четные номера) ул. Мержинского дома 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а ул. Сурганова дома 14, 16, 22 ул. Толбухина дома 3, 5, 5а, 11, 13 Гимназия № 38 ул. Руссиянова дома 3 (корпус 1, 2), 5 (корпус 1, 2, 3) ул. Шугаева дома 3 (корпус 1, 2, 3, 4), 7, 9, 11, 13 (корпус 1, 2), 17 (корпус 2)

Партизанский район

Гимназия № 5 ул. Бумажкова дома 13−19, 20/2, 22/1, 23−36, 38−42, 37а, 46/25, 48/2, 50/1, 52, 54, 56/9, 58, 58а, 60, 62/2. 64/1, 66−74 ул. Менделеева дома 20, 22, 24, 30 ул. Столетова (четная сторона) дома 2, 4/1, 6−12, 14/21, 16/28, 18/25, 20/16, 22−44, 46/16, 48−66 1-й пер. Багратиона дома 1/39, 3, 4/23, 5−7, 7а, 8, 10, 11/21, 12−15, 16/20, 17- 23, 25/18 2-й пер. Багратиона дома 2/43, 3−5, 6/16, 7, 8/35, 9−11, 12/2, 13, 14/1, 16/46, пер. Столетова дома ¼, 4−18, 21/14, 22−26, 28/16 пер. Авангардный дома 1/14, 2/12, 3−15 проезд Столетова дома 2, 2а, 3−12 проезд Бумажкова дома 1/50, 2/48, 3−8, 9/56 2-й пер. Багратиона дом 17 Гимназия № 7 ул. Пулихова (нечётная сторона) дома 3, 5, 7 корпус 1, 2, 19−29, 31 корпус 1, 33−37, 41- 45 ул. Азгура дома 1, 1а, 1б, 3, 5 ул. Захарова дома 54, 56, 61, 63, 63а, 64, 65 (корпус 1), 67 (корпус 1, 2), 69, 72, 74, 77а ул. Антоновская дома 9, 14, 16, 22, 24, 28, 30, 32 ул. Андреевская дома 3 корпус 2, 4, 5 корпус 2, 7 корпус 1, 7 корпус 2 ул. Ивановская дома 37 корпус 2, 38, 41, 50 ул. Слесарная дома 4, 20 ул. Соломенная дома 25

Октябрьский район

Гимназия № 35 ул. Кижеватова дома 62, 62в, 64, 66, 68 (для несовершеннолетних, подлежащих обучению на I ступени общего среднего образования), д. 72, корпус 3, 76, 78, 80 корпуса 1, 2 ул. Стебенёва дома 20а ул. Корженевского дома 51 пер. Корженевского дома 2, 2а, 2в, 4, 6, 6а, 6Б, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 14, 18, 20, 22 Гимназия № 56 ул. Воронянского дома 7, 13 корпус 5, 40, 42 ул. Могилевская дома 8 корпус 4, 18, 20 ул. Авакяна дома 19, 21 Гимназия № 74 ул. Артиллеристов Бакинская Студенческая Слонимская Березинская пер. Вузовский Полоцкий Студенческий Самарский Вишневый дома ул. Могилевская дома 3, 7, 32, 34 корпус 2, 36, 39, 60, 62, 84 Гимназия № 75 ул. Ленинградская дома 1, 1а, 2, 3, 5, 10 ул. Кирова дома 1, 2, 3, 4, 6 ул. Ульяновская дома 32, 39, 41 ул. Свердлова дома 22, 24, 26, 32 ул. Бобруйская дома 19, 21, 23 ул. Рабкоровская дома пер. Михайловский дома 4 пер. Проездной дома 10, 12 Пер. Степной дома 1−6

Советский район