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В Беларуси может появиться универсальный проездной

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  • 1.06.2018, 11:17
Фото: onliner.by

Билет сможет действовать на всех видах общественного транспорта в стране.

Возможно, в Беларуси появится уникальная система оплаты проезда: универсальный проездной билет, который может действовать на всех видах общественного транспорта в стране, пишет officelife со ссылкой на информированный анонимный источник. Такого опыта пока что нет ни в одной стране мира. В отличие от единого проездного в странах ЕС, единая транспортная расчетно-информационная система не будет ограничиваться каким-либо видом транспорта или населенным пунктом – она должна работать по всей стране. Пока что не решено, какой носитель будет использоваться: электронный или машиночитаемый.


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