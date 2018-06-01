В Беларуси может появиться универсальный проездной 1 1.06.2018, 11:17

Фото: onliner.by

Билет сможет действовать на всех видах общественного транспорта в стране.

Возможно, в Беларуси появится уникальная система оплаты проезда: универсальный проездной билет, который может действовать на всех видах общественного транспорта в стране, пишет officelife со ссылкой на информированный анонимный источник. Такого опыта пока что нет ни в одной стране мира. В отличие от единого проездного в странах ЕС, единая транспортная расчетно-информационная система не будет ограничиваться каким-либо видом транспорта или населенным пунктом – она должна работать по всей стране. Пока что не решено, какой носитель будет использоваться: электронный или машиночитаемый.