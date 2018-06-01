Защитники Куропат вышли на акцию протеста (Видео, онлайн)
- 1.06.2018, 11:26
Активисты, как и обещали, устроили возле урочища митинг.
Акция защитников Куропат против открытия ресторана «Поедем, поедим» за 50 метров от мемориала под Минском началась в 11 часов, сообщает «Радыё Свабода».
«Отстояли в в 2017-ом году, отстоим и в этом. Если будут что-то здесь делать, придет очень-очень много людей», - заявил «Белсату» активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.
Ресторан под лесом, где в 1930-х расстреляли и похоронили сотни тысяч человек, собираются открыть на месте комплекса, который ранее назывался «Бульбаш-холл». Комплекс начали строить в охранной зоне мемориала, но после начала строительства границы охранной зоны подвинули. В Миноблисполкоме защитникам Куропат пообещали, что 1 июня ресторан не откроется. Но какая судьба ее ждет дальше, неизвестно.
Как сообщил tut.by, один из лидеров оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец считает провокацией открытие ресторанного комплекса именно сейчас. Поэтому активисты составили петицию с требованием от властей открыть на базе построенного ресторана музей жертв сталинских репрессий.
Завтра, 2 июня, в урочище развернет палаточный городок «Молодой фронт». А в воскресенье пройдет согласованный митинг-реквием «День памяти о геноциде», посвященный 30-летию опубликования статьи «Куропаты — дорога смерти», после которой о месте расстрелов узнала вся страна.
Строительство ресторанного комплекса у Куропат началось девять лет назад на месте, где до официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий всего 50 метров. Из-за внимания активистов работы на объекте не раз приостанавливали и его открытие переносилось.