Защитники Куропат вышли на акцию протеста (Видео, онлайн) 1.06.2018, 11:26

Фото: tut.by

Активисты, как и обещали, устроили возле урочища митинг.

Акция защитников Куропат против открытия ресторана «Поедем, поедим» за 50 метров от мемориала под Минском началась в 11 часов, сообщает «Радыё Свабода».

«Отстояли в в 2017-ом году, отстоим и в этом. Если будут что-то здесь делать, придет очень-очень много людей», - заявил «Белсату» активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.

фото; nn.by

Ресторан под лесом, где в 1930-х расстреляли и похоронили сотни тысяч человек, собираются открыть на месте комплекса, который ранее назывался «Бульбаш-холл». Комплекс начали строить в охранной зоне мемориала, но после начала строительства границы охранной зоны подвинули. В Миноблисполкоме защитникам Куропат пообещали, что 1 июня ресторан не откроется. Но какая судьба ее ждет дальше, неизвестно.

фото; nn.by

Как сообщил tut.by, один из лидеров оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец считает провокацией открытие ресторанного комплекса именно сейчас. Поэтому активисты составили петицию с требованием от властей открыть на базе построенного ресторана музей жертв сталинских репрессий.

Завтра, 2 июня, в урочище развернет палаточный городок «Молодой фронт». А в воскресенье пройдет согласованный митинг-реквием «День памяти о геноциде», посвященный 30-летию опубликования статьи «Куропаты — дорога смерти», после которой о месте расстрелов узнала вся страна.

фото; nn.by

Строительство ресторанного комплекса у Куропат началось девять лет назад на месте, где до официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий всего 50 метров. Из-за внимания активистов работы на объекте не раз приостанавливали и его открытие переносилось.