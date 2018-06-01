О пользе некролога Александр Хоц

1.06.2018, 11:30

Почему бы Путину не прикинуться покойником на денек-другой?

В Совфеде назвали операцию СБУ, сорвавшую покушение на Бабченко, "провокацией" и "мистификацией". Раздражение Матвиенко можно понять: не дали женщине порадоваться горю оппозиции. А ведь как красиво начиналось: сочувствие вдове "врага России". Благородно и приятно - "два в одном"...

Но на месте власти я бы извлекал уроки из украинского опыта.

Почему бы Путину не прикинуться покойником на денек-другой? Диагноз - не проблема: например, инфаркт или инсульт (женитьба на России, груз бессонных ночей и т.д.) ТАСС публикует некролог. Медведев выступает со срочным заявлением правительства: "Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои! Страна скорбит по выдающемуся лидеру современности.. После скоротечного инсульта скончался Путин Владимир Владимирович... Остановилось сердце пламенного патриота..." (Дыхание Чейн-Стокса и так далее).

Гудят заводы и фабрики, рыдают школы и казармы, скорбит осиротевшая Лубянка. Генерал Золотов пускает себе пулю в рот, Матвиенко забывает красить волосы и седеет на глазах Совета федерации. Володин с референтом закрываются в кабинете и предаются однополому разврату ("бог умер", - как заметил Ницше).

Длинный список этот можно продолжить. Много чего любопытного может случиться с публикацией некролога. Соловьев и Эрнст (толкаясь) бегут к Навальному, предлагая спешные услуги. Кудрин публикует сэлфи с Болотной. Кооператив "Озеро" переименован в "Озеро Свободы". Виолончелист Ролдугин уходит в запой с племянником Путина, - спуская последние миллиарды "зеленых" с "личных счетов".

Абрамович шлет букеты Ксюше Собчак, намекая на выгодный брачный контракт. Братья Ротенберги пишут братьям Кличко покаянное письмо со словами про "братскую связь" с Украиной. Роднина с Кабаевой ставят ледовое шоу "Скрипаль" (с подтанцовкой) - в поисках контрактов на мировое турне.

Сенатор Петренко - распускает нюни (потом - волосы). Кабинет министров срочно подает в отставку и в полном составе растворяется в Европе, прячась по виллам, дворцам и домишкам Лазурного берега. ("Отмучились!" - рыдают они). Жены, мужья и любовники - утешают их в гламурных интерьерах.

И так далее... И вот, в самый разгар "вольницы" из ворот Кремля выходит живой Путин в окружении "гвардии". (Он скрывался в мавзолее, а Золотов стрелялся холостыми).

Обращается к стране из телевизора и требует "ответа за измену", "вернуть скрепы взад" и построиться во фрунт. Часть "соратников" пускают в расход прямо у кремлевской стены. Закапывая трупы между Сталиным и Сусловым.

"Элита" на мгновение балдеет в позе жены Лота, но через секунду бросается к "отцу нации" с криками "Вернулся, благодетель!" - И душит его, душит, душит... поцелуями. Уже до последнего вздоха.

Замечательный сценарий, - а сколько "врагов" и "предателей" можно вывести на свет - этим тестом на посмертную лояльность!

Александр Хоц, facebook.com