«Опять госпрограмму запороли»
- 1.06.2018, 11:35
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Карикатура дня.
«Почему у белорусского чиновника такой светлый, спокойный, уверенный в завтрашнем дне, не замутненный ни сомнениями в генеральной линии, ни абстинентным синдромом взгляд?» — задается вопросом «БелГазета».
И сама отвечает: У него все просчитано, все спланировано. Документ соответствующий имеется — госпрограмма. Открыл, прочитал, отрапортовал — и сразу на душе светло и благостно, особенно если начальство в хорошем настроении.
Так и работают в правительстве — высокоэффективно, эффективно, в крайнем случае — среднеэффективно. Потерь нет, блiскучая перамога, все чики-пуки, без сучка и задоринки.