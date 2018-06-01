«Опять госпрограмму запороли» 1.06.2018, 11:35

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Карикатура дня.

«Почему у белорусского чиновника такой светлый, спокойный, уверенный в завтрашнем дне, не замутненный ни сомнениями в генеральной линии, ни абстинентным синдромом взгляд?» — задается вопросом «БелГазета».

И сама отвечает: У него все просчитано, все спланировано. Документ соответствующий имеется — госпрограмма. Открыл, прочитал, отрапортовал — и сразу на душе светло и благостно, особенно если начальство в хорошем настроении.

Так и работают в правительстве — высокоэффективно, эффективно, в крайнем случае — среднеэффективно. Потерь нет, блiскучая перамога, все чики-пуки, без сучка и задоринки.